博士小三「嘖」一聲　已婚教授怒丟筆電！砸瞎她眼睛

▲林姓教授怒砸筆電，讓被害人眼睛幾乎瞎掉。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

已婚的私立大學林姓教授，因討論股票投資問題，具有博士學位的小三僅回了「嘖」一聲，林男竟暴怒，抓起筆電丟擲小三臉部，將她左眼幾乎砸瞎，僅餘光覺。林男遭重傷害罪嫌起訴後，辯稱當時「手滑」，並無故意。一審將林男判刑4年，案經上訴，高院二審7日駁回上訴，還是將林男判刑4年。可上訴。

林男具有台大博士學歷，目前在北部某私立大學機械系任教，他過去曾與被害女子交往多年。2016年間林男結婚娶老婆，雖然被害人想要中斷關係，但因林男獨自住在學校宿舍，仍與被害人保持交往聯繫，因此2人持續不倫關係。

判決指出，案發於2021年4月間，當時2人共進晚餐後，返回被害人位在台北市的住處。凌晨12點多，林男不斷講說股票投資的事情，被害人雖然沒有興趣，但仍持續回應，最後「嘖」了一聲。沒想到林男因此暴怒，抓起地上的筆電，往被害人臉上丟去。被害人遭砸後，左眼立刻滲血，趕赴醫院後，被害人出現頭部外傷、左眼皮撕裂傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折、左眼球破裂鞏膜裂傷及合併視網膜剝離之傷害，經治療後左眼視能嚴重減損至僅餘光覺。被害人不滿，提出告訴，林男遭「重傷害罪」提起公訴。

法院審理時，林男否認具有傷人的故意，他辯稱「我當下認為她都已經唸到博士學位了，想法怎麼會如此偏差；之後我就生氣了，便以右手撿起她放在地上的筆電，往床墊方向丟，丟完之後不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她。」林男說丟到時他也嚇一跳，趕緊打110報警求救。

但法院勘驗現場，認為2人當時分坐雙人床墊的兩個角落，水平距離約1.8公尺到1.9公尺，加上筆電正插線充電中，如果真的是手滑，依照物理常識，筆電應該是垂直落下，而非向前飛行砸到被害人。法院因此認定林男丟擲筆電，成立重傷害罪，一審將他判刑4年。案經上訴，高等法院二審7日宣判，還是認定林男有罪，因此駁回上訴，維持4年的刑度。