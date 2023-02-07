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南投落羽松遭「鑽洞灌毒」枯死　志工怒：殺樹兇手6年前就來過

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

▲竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山秀林國小文田分校2009年廢校，當地的田家樂社區在2016年時認養該校區，維護校園環境。孰料，校內兩棵落羽松遭不明人士鑽孔、灌毒，樹幹流出琥珀色樹汁，猶如流血一般，志工見狀，十分悲痛，表示「我心淌血」。

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

文田國小2009年慘遭廢校，地方有識之士認為學校就此荒廢很可惜，因此發起搶救行動，盼能保留兒時回憶，田家樂社區在2016年時認養該校區，作為居民活動中心使用，志工們非常盡心的維護校內環境，對一草一木也是照料有加，然而日前，校內兩顆落羽松，卻遭人灌毒枯死，讓志工們都感到非常的悲傷、憤慨。

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

林姓資深志工表示，6年前有貴賓蒞臨社區活動中心參訪，手植兩棵落羽松，多年來志工們辛苦澆水照顧，讓落羽松慢慢成長、茁壯，不料，有志工過年前發現落羽松突然枯了，原以為是冬天到了，正常落葉，後來走近一看，發現樹幹遭環狀鑽孔並灌入除草劑，還流出琥珀色的汁液，彷彿是流血一般，也讓志工悲痛表示「我心淌血」。

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

▲▼2棵落羽松遭人鑽洞灌除草劑，流出琥珀色汁液。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

志工又說，6年前也曾發生過類似的事件，當時校園種植3顆高大的南洋杉，卻遭不明人士環狀剝皮，在樹幹上塗上除草劑，導致南洋松枯萎死亡，至於與本次落羽松事件是否有關係，則無法斷定。對於後續的處理，由於落羽松已枯死，只能將其鋸掉，待商議後再做打算，至於日後校園維安方面，因社區志工人手不足，有考慮加裝監視器。

最後，志工呼籲，希望大家能愛護地球，珍惜珍貴樹種，也希望大家都能到文田國小走走，感受校園的優美環境，體會田家樂社區志工們的熱情。

▲▼竹山文田國小2棵落羽松，慘遭不明人士餵毒枯死 。（圖／翻攝自Facebook／田家樂社區）

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