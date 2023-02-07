直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

▲下周可能又有寒流。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五鋒面通過，北部及東半部轉有雨；下周一另一鋒面通過，天氣轉變，之後約有2、3天受強冷空氣影響，目前模擬大多達強烈大陸冷氣團的強度，部分模式甚至接近寒流，平地最低氣溫可降至8度左右。

中央氣象局今天（7日）清晨對桃園市、苗栗縣、台中市和連江縣發布「濃霧特報」，今清晨西半部及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、苗栗、台中及馬祖已觀測到能見度不足200公尺的現象，新竹及彰化能見度亦較低。

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氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，今白天降雨偏向東半部，晚起基隆北海岸、大台北東側降雨機率提高；今中部以北低溫15、16度，其他地區17-19度，北部、宜花高溫21-23度，其他地區26-29度，南部局部地區接近30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周三天氣和今天類似，降雨偏向東半部、基隆北海岸和大台北東側；周四東北季風減弱，北部、東北部高溫來到24度，降雨減少，僅東半部、大台北山區有局部降雨；周五、周六東北季風增強，低溫15、16度，北部、東半部有局部短暫雨。

張承傳表示，周日東北季風減弱，北部高溫可回到25、26度，中南部30、31度，這天雨最少，僅東半部、北部山區零星降雨；下周一冷氣團南下，北部、東北部下半天起溫度明顯往下降，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。

張承傳分析，這波冷空氣強度有可能接近寒流，預估下周三清晨是最低溫時間，至於會降到幾度，還要再看1、2天的預報。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫略降；周六漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。



吳德榮提醒，最新各國模式模擬顯示，下周一另一鋒面通過，天氣轉變，之後約有2、3天受強冷空氣影響，目前模擬大多達強烈大陸冷氣團的強度，部分模式甚至接近寒流，平地最低氣溫可降至8度左右；不過，各國模式皆在調整中，應繼續觀察。