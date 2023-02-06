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立春「5段式變天」鋒面雨要來了！濕冷2天一變　下周冷氣團接力

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲立春後天氣變化快。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

「立春」變天，中央氣象局預報員趙竑表示，明天（7日）受東北季風影響，桃園以北及東半部局部飄雨，竹苗也有飄雨；溫度方面，清晨低溫約16至19度，北台灣高溫21度，整天偏涼，其他地區22度以上，其中中南部局部地區甚至有接近30度的高溫，日夜溫差較大。另外，環境風力仍強勁，明天下半天桃園到台南、恆春半島沿海風力明顯增強。

時序剛過24節氣之始的「立春」，氣象局指出，未來一周天氣有「5段式變化」，北台灣2天一變，天氣變化相當快速，時晴時雨，感受會忽涼忽暖。中南部雖然只有今天容易有雨，其他時間天氣相對穩定，日夜溫差大，10日（周五）之後東北季風增強，雨區有機會再擴大而受影響。花東地區本周仍雲量偏多、偶有短暫雨，沒有強冷空氣影響，溫度變化不大。

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氣象局預報，明天東北季風增強，迎風面北部、東半部仍有降雨機會，但降雨較為局部、停雨空檔較多，雨勢也不大，中南部多雲到晴，可見陽光。氣溫方面，夜晚清晨中部以北低溫約在14到16度，南部及東半部地區落在17到19度，白天高溫，北台灣預測20、21度，整天舒適偏涼，中部及花蓮約22到25度，南部落在26到29度之間，局部地區有機會來到30度左右，日夜溫差較大。

▼鋒面+東北季風+冷氣團接力報到，北台灣5段式變天。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，8日（周三）東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼；降雨轉為迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。9日（周四）東北季風減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

10日（周五）東北季風再增強，11日（周六）東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。12日（周日）東北季風減弱，降雨減少，北部及東北部氣溫回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了13日（下周一）大陸冷氣團南下，北部及東北部地區氣溫下降；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

天氣風險公司也分析未來一周天氣變天快速且氣溫波動不小。

●2/7（二）鋒面系統將遠離，轉為比較單純的東北季風環境。
北部、東半部：雲量仍偏多並有局部短暫雨機會。
中南部：多雲到晴的穩定天氣，不過早晚時段可能有低雲霧影響能見度。
低溫方面沒有明顯變化，北部白天高溫仍只有約20度，中南部因為雲量減少，高溫可來到25度以上。

●2/8～2/9（三～四）東北季風減弱，轉受高壓迴流影響，環境風向由偏東漸轉東南至偏南
東半部：仍有較多雲量及短暫雨。
西半部：多雲到晴天氣，早晚有低雲霧生成機會。
北部：氣溫也會隨著天氣改善而大幅回暖，預估周四白天高溫可以來到24度，會比較溫暖一些。

●2/10（五）有另波鋒面過境，中北部、東半部地區又會轉為陰雨天氣，南部地區影響還是有限，雲量稍增多但沒有明顯降雨，北部全天只有16至19度。

●2/11～2/12（六～日）東北季風短暫增強後減弱，轉為高壓迴流的環境，北部氣溫波動比較明顯，周六開始回溫，周日白天高溫上看26度，中南部地區可達27至28度，內陸地區突破30度的機會相當高，感受上可能會有些悶熱。

●2/13（一）顯著變天。鋒面通過後有東北季風南下，不過這波季風南下時有機會帶來比較明顯的冷空氣，目前看可達冷氣團等級，是否會再進一步增強或減弱還要觀察未來幾天的預報結果。

▲未來一周天氣變化快速。（圖／氣象局）

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