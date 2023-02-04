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10月大男嬰啼哭　狠母「紙巾塞喉菸蒂燙臉」虐死...3人下場曝

▲桃園市陳姓男嬰2019年12月間慘遭呂姓生母等3人凌虐致死，圖為男嬰生前照片。（資料照／家屬提供）

▲桃園市陳姓男嬰2019年12月間慘遭呂姓生母等3人凌虐致死，圖為男嬰生前照片。（資料照／家屬提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市2019年12月發生駭人聽聞凌虐男嬰案，當時年僅10個月大陳姓男嬰慘遭呂姓生母、阿姨與陳姓男友等3人，分別以濕紙巾塞喉嚨、吹風機與菸蒂燙臉、捶打胸頭等處與搖晃頭部重擊地面等方式凌虐致死，桃園地院審理時，3人均辯稱因男嬰不斷的啼哭等理由瞎扯，桃園地院經過2年多審理，最近依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪，判處呂姓生母有期徒刑10年6月、呂姓阿姨10年5月、陳男13年3月，全案還可上訴。

桃園地院調查，呂姓女子於2019年2月生下陳姓男嬰，原本與陳姓生父等3人住在新北市，平日均仰賴陳姓生父承包油漆工程維生，呂女則在家帶小孩，由於呂女年輕且無業，常趁丈夫工作之餘，與姐姐帶著男嬰到姐姐陳姓男友位於桃園市蘆竹區租屋處遊玩。

▲桃園市陳姓男嬰2019年12月間慘遭呂姓生母等3人凌虐致死，男嬰在桃殯相驗時，家屬議論紛紛。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市陳姓男嬰2019年12月間慘遭呂姓生母等3人凌虐致死，男嬰在桃殯相驗時，家屬議論紛紛。（資料照／記者沈繼昌攝）

地院判決書指出，2019年12月19日至28日期間，呂女、呂女姐姐與陳姓男友因男嬰哭鬧不止先後對男嬰施暴，男嬰於28日出現休克無意識，陳男趕緊呼叫救護車將男嬰送醫急救，男嬰到院前已無呼吸心跳，醫護人員檢視時發現男嬰頭部有骨折、顱內與肺、肝臟均有出血等傷勢，急救後仍宣告不治，警方接獲院方通報疑似受虐致死後，會同社工介入調查。

桃園地院審理時，陳男坦承與呂女姐妹一起照顧男嬰，但否認動手凌虐，甚至還出言制止姐妹施虐；呂女姐妹則指控陳男也曾動手，若陳男有阻止，以其體型應可制止呂女姐妹施虐，合議庭認為陳男說詞不足採信；此外，法官根據呂女與姐姐送醫鑑定，2人符合輕度至中度智能發展遲緩，涉案時其辨識行為違法或依其辨識之行為能力，均未達顯著降低情形，不符刑法減刑之要件。

地院合議庭審酌，呂女姐妹為男嬰生母語阿姨，陳男則為呂女男友，僅不滿男嬰哭鬧即予以施暴，導致男嬰傷重送醫不治，針對3人案發後仍知呼叫救護車將男嬰送醫，呂女姐妹坦承犯行，審結依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪分別判處呂姓生母有期徒刑10年6月、呂姓阿姨10年5月、陳男13年3月，還可上訴。

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