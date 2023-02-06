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快訊／規模7.8強震夜襲土耳其！　居民驚恐：狂搖2分鐘

▲▼ 土耳其地震。（圖／翻攝自EMSC）

▲ 土耳其發生強震。（圖／翻攝自EMSC）

記者陳宛貞／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS），土耳其當地時間6日凌晨4時17分（台灣時間6日上午9時17分）發生規模7.8強震，震央約位於加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）東方23公里處（北緯37.16度，東經37.12度），震源深度約24.1公里，暫無海嘯警報。歐洲-地中海地震中心（EMSC）及德國地球科學研究中心（GFZ）測得規模則為7.7。

當地居民在推特發文寫道，這場可怕的地震持續約2分鐘，照片可見他家中玻璃櫃門破裂，裡頭的玻璃、陶瓷碗盤等容器碎成一地等災情。也有網友在地震當下拍下屋內情形，可見小床、窗簾和天花板吊燈不斷搖晃。

另據CNN土耳其語頻道報導，這起地震震感強烈，許多大城市都有感，包括首都安卡拉（Ankara）、開塞利（Kayseri）、內夫謝希爾（Nevşehir）、阿達納（Adana）等。

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