搭高鐵驚見這幕　妹子以為在日本！網友：台鐵看不到的景象

▲高鐵月台。（圖／記者李姿慧攝）



記者崔子柔／綜合報導

高鐵是台灣目前最快速的列車，不少人會為了節省時間選擇搭乘。一名女子表示，她發現高鐵員工的站姿似乎有訓練過，畫面更讓網友驚呼「以為在日本」。

一名女子在Dcard發文表示，她發現在高鐵終點站，負責要整理車廂的員工，站在月台時手都會背在背後，看起來相當整齊，讓她好奇PO文詢問「是訓練嗎，還是單純那樣放很舒服？」

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▲網友PO出高鐵員工的照片，手都放在背後。（圖／翻攝自Dcard）



不少網友留言表示，「我覺得高鐵的清潔員工素質高到以為在日本」、「我也發現整理車廂的員工秩序都超好的也站得很挺」、「反正是台鐵看不到的景象，最近兩次搭台鐵的體驗真的差」、「看畫面有種巨人裡面的調查兵團感覺」。

也有人說，「應該是訓練的，我覺得這樣放沒有很舒服，不要問我為什麼知道」、「我寒假打工當過高鐵清潔員，站姿是規定喔，有規定幾秒內要清理完車廂，包含清理地面垃圾、椅背垃圾、檢查置物架物品、椅背的雜誌要擺放整齊、每個桌子要打開用抹布擦拭一遍、還要翻轉椅背」、「這不是高鐵站務人員，是高鐵外包出去給其他公司的清潔人員，只有南港、高雄兩站有」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Dcard）

