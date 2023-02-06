師父駕駛196萬暴力鴨！眾人驚呆「海放大師」背影帥炸　本尊回應了

▲師父愛車是196萬暴力鴨，照片讓內行人直呼「懂車」。（圖／翻攝自臉書／Andy老爹）

網搜小組／趙蔡州報導

一般人印象中，「宗教」與「賽車」很難以聯想在一起，不過網路上近期流傳的一張照片，內容是一名佛門僧人駕駛一輛俗稱「暴力鴨」的Toyota GR Yaris正在加油，照片一出就打破了這個印象，讓不少網友看呆了。

汽車媒體人Andy老爹5日分享一張照片，根據場景的字體研判，拍攝地點應該在台灣，可以看見一名髮型剃光頭、身穿灰色佛衣的駕駛，正在替一輛Toyota GR Yaris加油，畫面讓Andy老爹直呼「懂車」。

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▲師父駕駛196萬暴力鴨加油，照片驚呆一票網友。（圖／翻攝自臉書／Andy老爹）

照片一出立刻引發網友熱議，有人說，「海放大師的新車」、「上山開會，才不會延遲」、「到底是拓海還是法海那個厲害」、「法號，海放大師」、「法號，飄移」、「平時下山化緣講究的就是快，開台小鴨合情合理」。

意外的是，貼文也釣出了吳姓車主留言，「在寒假兒童學佛帶小朋友」，讓不少網友看了直呼，「本尊出現了」、「吳大哥，我就猜是你」、「大師一出手，便知有沒有」。

▲貼文釣出本尊現身留言。（圖／翻攝自臉書／Andy老爹）

Toyota GR Yaris在台灣俗稱「暴力鴨」，目前新車一輛要價196萬元，「暴力鴨」自上市以來，挾著手排4驅、渦輪動力與出色操控，受到許多車迷喜愛，加上台灣進口配額有限，成為不少人夢寐以求的神車之一。