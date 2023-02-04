母親和2兒子陳屍家中長達半年　超淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區某住宅裡，媽媽跟2兒子陳屍家裡，遺體風乾長達半年，剩下失智的父親每天煮白粥勉強充飢度日，直到本月3日才被警方發現，悲慘景象令人鼻酸。由於遺體皆無外力介入跡象，法醫4日下午研判為自然死亡。資深警從遺體狀態還原當時情景，並哽咽說：「他們真的可憐。」

▲▼新北中和人倫悲劇，楊姓一家四口有3人陳屍家中。（圖／記者陳雕文翻攝）

據悉，84歲楊姓老翁年輕時從事裝潢業，結婚後與妻子領養一子一女，後來又生下一子，儘管大兒子罹患中度身障，平日生活仍過得去，直到他數年前出現失智症狀，加上女兒早已嫁去龍潭，因此由79歲妻子跟有正常工作的52歲小兒子一同照料生活。

不幸的是，52歲小兒子去年也出現身心障礙的症狀，失去工作及自理能力，只剩楊母一肩扛起照護全家的責任，但她在半年前搭公車跌倒受傷，也出現移動困難的情況，幾次買菜只能一拐一拐地走，後來鄰居就沒再看到她。

直到本月1日，鄰居看到楊翁坐著輪椅準備外出，還說戶頭只剩500元，鄰居當場拿2千元給楊翁當加菜金。但後來鄰居越想越不對勁，因為一般都是楊母出門，為何會讓失智的楊翁外出，因此通知里長報案，人倫悲劇因此曝光。警消人員到場時，發現2個兒子陳屍客廳，楊母則是陳屍在頂樓加蓋的臥室床上。

▲嫁出去的養女(左二)接到噩耗趕來指認大體，情緒崩潰。（圖／記者陳雕文攝）

資深警表示，法醫提到自然死亡，其實病死跟餓死也算，應是楊母在半年前因病去世後，沒人煮飯照顧無法自理生活的2兒子，因此2兒子瘦成皮包骨後相繼餓死，而失智的楊翁已經忘記身邊的家人，只覺得疑惑，為何有人倒在家裡？接著自顧自地煮白粥充飢度日。

資深警鼻酸說道，「後來鄰居得知楊翁家裡的狀況，都紛紛拿八寶粥跟一堆食物給他，看著楊翁大口大口吃著八寶粥，感覺已經餓很久了，我們心裡也很難過，這戶人家是真的可憐。」

據了解，3遺體要相驗時，是已經出嫁多年的養女從龍潭趕到殯儀館確認身份，由於其嫁人後的經濟狀況也很不好，無力照顧養父，只能答應社會局將楊翁安置，在等待開立死亡證明的過程中，養女還時不時啜泣。