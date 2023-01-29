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社會 社會焦點 保障人權

拒配合樓下鄰居整修浴室止漏　專家鑑定樓上住戶過失大失血

▲▼浴缸,浴室,洗澡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲浴缸周邊地板漏水，造成樓上樓下鄰居對簿公堂。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位9樓女住戶家裡天花板多處滲水長壁癌，甚至有水直接滴下來，找師傅抓漏研判來自樓上的浴室，但鄰居拒絕配合修繕，女住戶提告自救，台北地院審結，判決鄰居須讓女住戶僱工進屋，依法院委託鑑定所建議的方式修繕至不再漏水，完工前不得在浴室蓄水、放水繼續造成滲漏，且鄰居要負擔修繕費8萬餘元並賠償女住戶7萬餘元，可上訴。

本案10樓鄰居官司慘敗原因，在於被法官認定沒及早發現家裡浴室防水瑕疵，未善盡維護及修繕注意義務，侵害9樓女住戶的所有權，應負過失責任，不但要花錢整修自己家裡浴室，也須負擔女住戶修復家裡天花板水漬、壁癌與木作受潮腐蝕的損害，

至於女住戶求償精神慰撫5萬元，法官認為天花板滲水、白華剝落長壁癌，確實會影響居家生活，但本案所受侵害未達「情節重大」程度，因此駁回女住戶這部分主張。

本案女住戶提告指稱，2019年12月搬進9樓，隔年(2020年)2月下旬就發現滲漏問題，經溝通聯繫，10樓鄰居雖整修浴缸周圍重鋪地板防水層，但同年10月到11月又出現大量滲漏，甚至有水滴下來，持續到2021年4月她找師傅抓漏修復，結果同年10月又開始漏水到去年(2022年)4月間，只好訴諸法律。

▲▼ 漏水示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲樓上住戶沒積極處理家中浴室漏水問題，被判決要負擔樓下鄰居家裡裝潢受潮的損失。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

女住戶說，抓漏師傅研判，漏水原因可能是10樓浴室浴缸排水出問題，或地板防水層破損，從浴缸邊緣地帶及浴缸下方往下滲漏，但她多次跟10樓鄰居交涉都被冷處理，因此要求鄰居應容忍她僱工進屋，依法院委託鑑定所建議的方式修繕，完工前鄰居不得在浴室蓄水、放水，且連同她家裡裝潢修理費都應由鄰居負擔。

鄰居抗辯指出，雙方所住大樓已有40年屋齡，其他樓層住家也有漏水狀況，大家都請大樓管委會協助找水電行自行處理完畢，本案女住戶家裡更動過裝潢，已非第1次反映位於10樓浴缸下方的天花板漏水，他2020年出錢讓女住戶僱工重做防水，2021年女住戶又找師傅抓漏，他聽從建議不使用浴缸，改以臉盆裝水洗澡，已非常退讓，希望女住戶自行抓漏修復就好。

法官審理認為，經囑託台北市土木技師公會鑑定，去年(2022年)7月到10樓鄰居家浴室放水，模擬日常洗澡、泡澡與地板灑水，測試發現確實會滲漏到9樓天花板，以9樓廚房區域最明顯，其次是屋內的吧檯上方，最明顯的地方目視可見水滴狀滲漏，還有白華剝落，屬於發生壁癌的高危險群。

法官指本案9樓天花板滲水問題超過2年半，鑑定已研判源頭來自10樓浴室，因此判決10樓鄰居應容忍女住戶僱工進屋，依鑑定所建議方式，敲除牆面與地板重鋪3層防水層，並確認給水與排水管線接頭緊密直到確認不再漏水，且整修期間，10樓鄰居不得在浴室蓄水、放水繼續造成滲漏，所需費用8萬餘元及女住戶整修家裡受潮裝潢7萬餘元，都應由10樓鄰居負擔，可上訴。

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關鍵字：

天花板滲水抓漏防水層精神慰撫

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