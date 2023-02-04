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胃藥、抗生素都在列！衛達「這5款藥」製程偷吃步　合計下架67萬顆

▲▼"衛達"樂不痛膜衣錠500毫克。（圖／食藥署提供）

▲"衛達"樂不痛膜衣錠500毫克。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署一口氣公布5款藥品因「製程瑕疵」須回收，生產藥廠均為衛達化學製藥股份有限公司，須回收藥品共計6批號、67.6萬顆。品質監督管理組科長傅淑卿表示，此次回收係因藥廠製程「偷吃步」，未經申請就將不符規格的瑕疵藥錠絞碎重製，讓患者暴露於療效不穩風險中。此次回收產品中，有一項為退化性關節炎鎮痛藥「樂不痛」，健保佔率高達56%。

傅淑卿表示，衛達化學製藥為今年1月回收的「脈化寧錠1毫克」委託製造廠，食藥署去年11月查廠時發現廠商製程「偷吃步」，未經申請就將不符規格的瑕疵藥錠絞碎重置，因不符合GMP規定，已將9萬4千顆藥品須下架回收，同時要求業者自主盤點其他產品是否也有違規情形，進而發現5款藥品違規，包括胃潰瘍用藥、抗生素與風濕免疫及退化性關節鎮痛藥等。

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食藥署已要求業者於112年3月7日前完成回收作業，另將案件移交給衛生局評估後後裁罰，食藥署也會請廠商擬定預防措施，並召開專家會議評估此舉是否判處「嚴重違規」，若違規屬實，最重可依藥事法處3萬元至200萬元罰鍰，並勒令停工。也請倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，切勿自行任意停藥。

衛達化學製藥須回收5項產品如下：

1. 「"衛達"拿炎錠375毫克（那普洛仙）」 ：批號111003，須回收7.7萬顆、健保用量市占率2%。

2. 「"衛達"益潰適錠500公絲（斯克拉非」：批號224009，須回收7.7萬顆、健保用量市占率3%。

3. 「"衛達"速倍樂膜衣錠500毫克」：批號210008，須回收5.7萬顆、健保用量市占率20%。

4. 「"衛達"暢血臨膜衣錠9.6公絲（銀杏葉類黃酮配醣體）」 ：批號023010、023110，須回收39.1萬顆，健保用量市占率1%。

5. 「"衛達" 樂不痛膜衣錠500 毫克」 ：批號：024008，需回收7.4萬顆，健保用量市占率56%。

▲▼&quot;衛達&quot;暢血臨膜衣錠9.6公絲（銀杏葉類黃酮配醣體）。（圖／食藥署提供）

▲衛達暢血臨膜衣錠9.6公絲（銀杏葉類黃酮配醣體）。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;速倍樂膜衣錠500毫克。（圖／食藥署提供）

▲▼衛達速倍樂膜衣錠500毫克。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;速倍樂膜衣錠500毫克。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;益潰適錠500公絲（斯克拉非）。（圖／食藥署提供）

▲▼衛達益潰適錠500公絲（斯克拉非）。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;益潰適錠500公絲（斯克拉非）。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;拿炎錠375毫克（那普洛仙）。（圖／食藥署提供）

▲▼衛達拿炎錠375毫克（那普洛仙）。（圖／食藥署提供）

▲▼&quot;衛達&quot;拿炎錠375毫克（那普洛仙）。（圖／食藥署提供）

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