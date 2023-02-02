台灣人為何「不流行騎腳踏車」　鄉民點名2大原因：真的不適合

▲為什麼台灣人不流行騎腳踏車，鄉民分析2點因素導致。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／趙蔡州報導

有不少人平日會租借腳踏車上下班，假日會騎腳踏車運動或旅遊，不過多數台灣人仍以機車、汽車為主要交通工具。一名網友詢問，為什麼台灣人不流行騎腳踏車，貼文一出引發網友熱烈討論，也有人分析可能與2個情況有關。

原PO在批踢踢以「為啥台灣人不流行騎腳踏車」為題發文，表示歐美許多國家及日本的一般民眾都蠻喜歡騎腳踏車，相較之下台灣人卻比較愛使用機車、汽車等交通工具，讓他相當好奇「為啥台灣人不流行？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引發網友熱議，有人說「那在台灣是休閒運動」、「10年前流行的時候，到處去騎自行車道」、「十年前曾經很夯」、「休閒用可以，作為交通工具太危險」、「幾年前台灣流行過啊，只是被開車的嚇過」。

也有人分析，應該是台灣氣候，導致台灣人不太愛騎腳踏車，「氣候問題吧，不是冷爆就是熱爆，還一直下雨」、「午後雷陣雨很麻煩」、「太濕熱，夏天騎一下馬上爆汗，怎麼上班」、「濕熱的氣候，騎沒幾分鐘就噴汗，當運動可以，當交通工具就算了」、「濕熱又空污」。

還有人認為，台灣交通環境不佳才是主因，「台灣交通環境差」、「台灣腳踏車超級危險，路上機車沒再讓的」、「交通狀況對腳踏車不友善」、「台北以外超難騎，人行道一堆障礙物，馬路又危險」、「容易被路殺，還會吸別人排氣管」、「騎人行道被嗆，騎馬路被輾，誰要騎」、「道路規劃糟糕、交通爛、空氣差、加上機車噪音，只能說台灣不適合騎單車」。