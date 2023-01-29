「黃色小鴨」西濱狂飆影片曝光　內行人曝售價：一輛要30萬！

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友分享，他過年期間行經台15線、西濱公路共線路段時，看見一輛黃白配合、外觀類似黃色小鴨、大小約一般汽車1/3的奇葩車輛正在路上行駛，影片一出引發網友熱議，也有內行人瞬間認出，該車是「全覆式自行車」，一輛要價新台幣30萬元。

原PO在TikTok分享影片，表示他過年期間行經西濱公路，往竹北地區方向行駛的途中，看見路邊有一輛造型奇特的車子正在行駛，該車輛的外觀流線型類似飛船，從其他角度的看去又有點像鞋子，而它的黃白配色遠遠看去又有點像「黃色小鴨」，模樣相當可愛。

原PO行駛到該車輛的旁邊時，可以看見該車的體型相當迷你，高度約只有一般汽車1/3，若汽車駕駛沒有仔細查看路況，可能一不小心就會發生擦撞。45秒影片一出引發網友熱議，有人說，「感覺沒注意到就會被輾過去」、「移動神主牌」、「這種車不能開上路吧」、「三輪車這樣搞，我也是服了」、「真的是移動式棺材」。

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▲有內行人一眼認出了「小黃車」的真實身分。（圖／翻攝自TikTok）

也有內行人瞬間認出，該車輛其實是「全覆式自行車」，因為可以躺著騎，所以又被稱作「躺車」，一輛要價約新台幣30萬元。另外，因為「全覆式自行車」是三輪，所以其實法規上不視為自行車，而是三輪以上慢車，但我國法令，三輪以上慢車其實在大部分縣市禁止上路，僅特定觀光區域可騎行。

根據《東森新聞》報導，新竹豐田所所長蔡東倫表示，影片中的地點確實在台15線及西濱公路共線路段，若該輛三輪小車是以電力發動，就違反了《道路交通管理處罰條例》32-1條，非屬該條法定之動力器具，於道路上行駛或使用者，得處1200元至3600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用。

