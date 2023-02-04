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租滿20年即將返中　美動物園宣布：大熊貓「樂樂」睡夢中離世

▲▼25歲大熊貓樂樂離世。（圖／翻攝自微博）

▲25歲大熊貓樂樂離世。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國田納西州孟菲斯動物園3日發布聲明稱，大貓熊「樂樂」離世，終年25歲。目前死因不明，正在調查當中。聲明稱，大貓熊「樂樂」於2日清晨在睡夢中意外離世。牠是「一隻快樂的貓熊，喜歡吃蘋果，喜歡用竹子蓋住自己，享受放鬆。牠性格溫和，多年來深受飼養員、動物園工作人員和遊客的喜愛。」

據《中新網》報導，孟菲斯動物園首席執行官兼總裁馬特·湯普森表示，離世前幾天，樂樂沒有表現出任何痛苦的跡象。由獸醫專家組成的醫療小組將進行徹底檢查，以查明死因。

作為中美共同保護和研究大貓熊計劃的一部分，雌性大貓熊「丫丫」和雄性大貓熊「樂樂」於2003年4月抵達孟菲斯動物園開始旅美生涯，協議期限為10年，2013年到期後又延長了10年。

2022年12月21日，孟菲斯動物園已宣布，將把旅美大貓熊「丫丫」和「樂樂」歸還中國，結束20年的租借期。

之前，「丫丫」和「樂樂」在孟菲斯動物園的狀況，曾引發爭議。2022年年初，有網友指出，「丫丫」和「樂樂」的生存情況不容樂觀。在該網友發布的照片中，兩隻大貓熊瘦骨嶙峋，精神萎靡。

對此，中國動物園協會工作人員曾回應稱，兩隻大貓熊已經進入老年階段，且「丫丫」一直患有皮膚病，所以狀態不好。經與孟菲斯動物園溝通，了解到竹子和居住場館沒有問題，會持續與對方進行溝通。

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