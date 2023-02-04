　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區鳳松路發生一起死亡車禍，一對女同志夫妻在載愛貓回家的過程當中，行經該路段的時候，沒想到手機從手機架掉落，老公為了要撿手機跑到路中央，結果被後方行駛而來的公車撞擊，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。

這起案件發生在3日晚將將近11點左右，一對女同志夫妻騎機車載愛貓回家的途中，來到鳳松路的時候，原本放在手機架上頭的手機卻掉落，所以兩人把機車停在路邊之後，由29歲的侯姓女子（老公）走到路中央來撿拾手機，根據現場監視器的畫面還原整個過程，公車在完全沒有煞車的情況下，直接撞上了侯姓女子，侯姓女子當場沒有呼吸心跳，救護人員抵達現場之後，將她載往醫院搶救，但最後仍然宣告不治。

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲29歲的侯姓女子就走在路中央 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這對女同志夫妻感情相當深厚，老婆29歲的李姓女子全程目擊意外發生的過程，而且也陪同上救護車到醫院，據了解當時她的情緒一度非常激動，崩潰痛哭！就在整個案件發生之後，轄區派出所的所長也趕往醫院了解情況，而且口中還喊著「老公」，所以才讓員警一度誤認被撞的人是男性，後來透過身分證確認，才知道死者是女性，而且兩人已經登記結婚。

駕駛公車的43歲林姓男子被帶往交通分隊進行筆錄時，他向警方表示自己並沒有發現路中央有行人，直到突然發現車駕駛座A柱前擋玻璃破裂，自己才下車查看狀況，看到後方有人群圍觀，有個人躺在地上，才知撞到人。

據了解，由於侯姓女子當天所穿的衣物比較暗色系，也沒有任何反光標誌，所以才會發生意外，警方偵訊後將林姓駕駛依過失致死罪移送，但詳細發生原因以及肇責認定，仍有待進一步調查釐清。

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
JKF辣模遭性侵！　色男起底是詐王：爽抓不到
獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者收到匯款了
唐玲癌末回診崩潰「體內細菌殺不死」！吃藥害肝壞掉
今10：42進入立春！　3生肖「最好不要出門」
快訊／性侵女子3次！　北市偵查隊長遭起訴
胡錫進轟「中國間諜氣球」說法很low！　遭北京打臉秒改口
「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死！　妻目睹崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者證實收到匯款

被嫌「沒子宮不算女人」　無良尪偷吃陪唱妹17年...妻反擊提告

快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

離譜！跟家人吵架盛怒離家　他榔頭沿路敲7車...畫面曝光

「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾

快訊／彰化12歲男童運動完回家「疑闖紅燈過馬路」　路口遭撞死

快訊／補班日國3北上彰化段「6車連環撞」　佔用車道回堵1km

恐怖撞擊影片曝！女同志夫妻掉手機　夫「路中央尋找」遭公車輾斃

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

全家戶頭剩500...母跟2兒陳屍家中一個月　鄰送加菜金驚揭悲劇

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

獨／放鳥害日旅館「損失24萬日圓」台旅客道歉　業者證實收到匯款

被嫌「沒子宮不算女人」　無良尪偷吃陪唱妹17年...妻反擊提告

快訊／硬拉女子進辦公室性侵　北市荒唐偵查隊長3度犯案遭起訴

離譜！跟家人吵架盛怒離家　他榔頭沿路敲7車...畫面曝光

「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾

快訊／彰化12歲男童運動完回家「疑闖紅燈過馬路」　路口遭撞死

快訊／補班日國3北上彰化段「6車連環撞」　佔用車道回堵1km

恐怖撞擊影片曝！女同志夫妻掉手機　夫「路中央尋找」遭公車輾斃

蔡英文、賴清德私房書單都推「這本」　喊話：一起來逛國際書展

一顆氣球牽動外交政治！　BBC分析：美中關係降至「歷史新低點」

晶華首間「捷絲旅大阪心齋橋館」3月開！即起買1送1每人866元就能住

首辦IG粉絲快破萬！　陳建仁「努力學習中」：想與年輕人溝通

它不是HR-V！「HONDA全新跨界休旅」被捕獲　折合新台幣80萬有找

「間諜氣球」5大QA一次看！　2個關鍵贏過衛星

快訊／刮刮樂「1200萬頭獎」剩3個！　中獎人10／12前兌獎都來得及

終於開張！C羅生日前夕踢進沙國聯賽第一球　IG開心發文

曾捲售油北韓案！北斗星號台中外海漂流險勾海底電纜　拖船急救援

馬朝旭赴莫斯科進行中俄外交部門磋商　未透露習近平訪俄訊息

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

中和母子3人家中亡　社會局回應

母跟2兒陳屍一個月　鄰這動作揭悲慘

即／彰化12歲男童「疑闖紅燈過馬路」　當場遭轎車撞飛亡

更多熱門

相關新聞

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

撞擊影片曝！夫「路中央找手機」遭公車輾斃

高雄市鳳山區鳳松路昨(3日)晚間10時57分發生一起嚴重車禍，侯姓女騎士（29歲）騎乘機車搭載妻子李女（29歲）行駛至鳳松路途中，發現手機從手機架上掉落，侯女便停車跑去路中間尋找，沒想到卻被一輛公車撞上，送醫急救後不治，而事發當時的畫面也曝光。

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

女彎腰撿手機⋯下一秒被公車輾撞亡

即／高雄透天厝火　警消防佈線搶救

即／高雄透天厝火　警消防佈線搶救

即／女騎士停紅燈　機車突起火嚇壞路人

即／女騎士停紅燈　機車突起火嚇壞路人

即／母拿備用鑰匙一看　兒已冰冷陳屍房門後　　

即／母拿備用鑰匙一看　兒已冰冷陳屍房門後　　

關鍵字：

高雄鳳山公車行人輪胎無心跳呼吸

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

YTR情侶檔毀婚！她在男友「偷拍淫片」看到自己

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面