「貓奴愛侶」夫路中撿手機慘死　妻目睹崩潰...醫院淚喚老公盼甦醒

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鳳山區鳳松路發生一起死亡車禍，一對女同志夫妻在載愛貓回家的過程當中，行經該路段的時候，沒想到手機從手機架掉落，老公為了要撿手機跑到路中央，結果被後方行駛而來的公車撞擊，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。

這起案件發生在3日晚將將近11點左右，一對女同志夫妻騎機車載愛貓回家的途中，來到鳳松路的時候，原本放在手機架上頭的手機卻掉落，所以兩人把機車停在路邊之後，由29歲的侯姓女子（老公）走到路中央來撿拾手機，根據現場監視器的畫面還原整個過程，公車在完全沒有煞車的情況下，直接撞上了侯姓女子，侯姓女子當場沒有呼吸心跳，救護人員抵達現場之後，將她載往醫院搶救，但最後仍然宣告不治。

▲29歲的侯姓女子就走在路中央 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這對女同志夫妻感情相當深厚，老婆29歲的李姓女子全程目擊意外發生的過程，而且也陪同上救護車到醫院，據了解當時她的情緒一度非常激動，崩潰痛哭！就在整個案件發生之後，轄區派出所的所長也趕往醫院了解情況，而且口中還喊著「老公」，所以才讓員警一度誤認被撞的人是男性，後來透過身分證確認，才知道死者是女性，而且兩人已經登記結婚。

駕駛公車的43歲林姓男子被帶往交通分隊進行筆錄時，他向警方表示自己並沒有發現路中央有行人，直到突然發現車駕駛座A柱前擋玻璃破裂，自己才下車查看狀況，看到後方有人群圍觀，有個人躺在地上，才知撞到人。

據了解，由於侯姓女子當天所穿的衣物比較暗色系，也沒有任何反光標誌，所以才會發生意外，警方偵訊後將林姓駕駛依過失致死罪移送，但詳細發生原因以及肇責認定，仍有待進一步調查釐清。

▲高雄市鳳松路發生一起死亡車禍，撞人的公車擋風玻璃碎裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）