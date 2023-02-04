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1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾

▲▼ 1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲里長接獲弱勢關懷通報後，立即前往羅阿嬤家訪視，並號召社工打掃，期盼能讓羅阿嬤一家能夠舒適度日。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄市前鎮區明孝里1家3口因65歲老媽媽因病臥床，38歲兒子有身心障礙，僅靠著34歲女兒打零工維生，平時3人就窩居在堆滿垃圾的髒屋內。對此，新任里長林浤澤接獲反映後，立即號召社工前往打掃，清出70大袋垃圾，而社工還自發性的每人每月捐200元，用一點點的心力盼能讓這家人得以溫飽度日。

▲▼ 1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林浤澤表示，開工第一天就接獲民眾反映，里內的羅阿嬤疑似罹患帕金氏症，身體機能退化，且兩名兒女雖已成年，但亦患有輕微身心障礙，兒子需照顧母親無法外出工作，女兒則靠洗頭兼打零工支撐一家的開銷，但因長期未繳納健保，也沒錢繳電費，阿嬤以臥床多年並未就醫，且3人晚上都靠點蠟燭過活。

▲▼ 1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經羅阿嬤及家人同意後，林浤澤3日一早便號召里內鄰長、志工等將近20人，將堆積多年的雜物分類清理，花了8個多小時，清出70大袋垃圾，並將可回收的物品運送到環保站變賣，變賣費用也留給羅阿嬤一家使用，並協請區公所通報社工做後續訪視及補助申請，也請前鎮清潔隊協助清運垃圾；不只如此，里內的髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤修剪頭髮，希望能讓他們「改頭換面」。

▲▼ 1家3口髒屋摸黑度日！女兒打零工苦撐家　里長偕社工清出70袋垃圾 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲髮廊聽聞此事，也自發善心為羅阿嬤修剪頭髮。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林浤澤表示，除了協助清理家園、申請補助流程，在審核的過渡期間，他也委託立委賴瑞隆媒合民間相關資源，期盼能協助羅阿嬤一家走出困境。

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