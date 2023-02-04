追不到29歲甜姐兒！55歲惡男「假車禍」擄殺她　判賠554萬元

▲黃男追通訊行女店長不成，竟製造假車禍擄殺對方。（資料圖／民眾提供）

記者陳韻如／屏東報導

屏東縣一名55歲黃姓男子追求29歲曾姓通訊行女店長不成，竟由愛生恨製造假車禍，將人擄到一處空屋內捆綁，並在親吻曾女後就任她死亡，刑事部分被判處法無期徒刑；民事部分，法官則判他須賠償曾女家屬共554萬元。

回顧案情，黃男2021年到通訊行繳電話費時，並對擔任店長的曾女心生愛慕，此後他多次找藉口邀約，卻都遭拒絕。曾女為了躲避黃男，還向主管報告調店。不料，黃男仍追到該店，還伸手抓住曾女雙手手腕及下臂，嚇得曾女放聲大叫，他才停手。

事後黃男仍窮追不捨、不斷騷擾，逼得曾女同年3月底赴警局報案，黃男得知後，想要和曾女和解遭拒絕，沒想到卻就此引發殺機。黃男同年4月2日，先是向不知情的友人借用汽車，再自備童軍繩、腳銬，於同年月8日晚間，尾隨下班騎車返家的曾女。

▲曾女被擄進空屋後，被銬在樓梯扶手慘死。（圖／翻攝臉書）

黃男一路跟在曾女後方，直到行經屏東縣萬丹鄉大昌路1號橋時，黃男直接從左後方猛撞曾女的機車，導致對方摔落路面，受有左後枕部骨折、顱骨骨折、寰枕關節韌帶斷裂、頸椎骨折併上脊髓損傷、腦幹挫傷、顱內出血、左鎖骨中段骨折，全身多處撕裂傷、擦傷、瘀傷及擦挫傷等傷勢，且陷入昏迷。

誇張的是，黃男當時不顧在場目擊者阻止，將曾女搬上車後離去，還將曾女擄進屏東縣一處空屋內，用童軍繩、腳銬將曾女的左腳銬在樓梯扶手，阻斷曾女送醫及求生機會，並在親吻曾女後就任曾女死亡。

刑事部分，法官認為黃男是人命如草芥，且他於案發前曾拔除行車記錄器的記憶卡，用來掩飾他的犯行，也彰顯黃男在事前就有所預備謀劃，非臨時起意，足認其惡性重大，最終將他判處無期徒刑。

民事部分，庭審時黃男放棄到庭陳述，而法官審酌他的行為，讓曾女家屬蒙受極大痛楚，因此判他須賠償殯葬費、撫養費及精神撫慰金，扣除已受領的保險金後，判他須賠償曾女丈夫、曾女父親共554萬元。全案可上訴。