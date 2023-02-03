▲疫情餘波未歇！衛福部心理支持方案延至7月底，2類人可免費諮商6次。（圖／示意圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

為守護國人疫情期間心理健康，衛福部去年編列2500萬元推動「醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案」，自111年8月中起補助每人6次免費心理諮商，目前已有近千人使用。衛福部心健司表示，鑑於情「餘波」未歇，今年將持續補助至7月31日止，呼籲有需求的民眾可以多加利用。

衛福部心健司林軒立視察表示，「醫事人員及COVID-19染疫死亡者家屬心理健康支持方案」補助的心理諮商費用每次以2000元為限，若專業服務費用高於2000元，或者有額外的行政規費、掛號費等，諮商機構會與民眾先行溝通，經同意後才會啟動服務。

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根據衛福部統計，去年8/18至10/31，有近1000人次使用心理健康支持方案，透過專業協助調適心理壓力與負面情緒，但與當初預估的1萬2千人次服務量仍有差距。

林軒立提到，考量醫事人員之身心壓力及染疫死亡者家屬之哀傷與悲慟情緒需提供長期支持，衛生福利部將方案期程由112年1月31日延長至112年7月31日止。目前共有325家合作之心理諮商機構，其中214家可提供通訊心理諮商服務，醫事人員及染疫死亡者家屬可至本部公布之機構名單預約心理諮商服務。