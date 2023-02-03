超狼狽…遭勇警狂餵「整灌辣椒水」　偷車賊邊哭邊開自撞分隔島

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌一名男子1日晚間10點多，開著贓車行經德昌二街、八德街口，巡邏中的副所長剛好遇上，立即要求停駛，竊賊假意降下車窗配合攔查，下秒踩油門逃跑，副所長立即對車內狂噴整瓶辣椒水，竊賊邊哭邊開車自撞分隔島，躲進草叢10幾個小時後仍被逮。

▲男子偷車被監視器拍下。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，前科累累的50歲韓姓男子，上月29日凌晨2點多，騎著電動機車到鶯歌區鶯桃路，用自備鑰匙將停放路邊的轎車偷走當成代步工具，擔心車牌被認出，他還用膠帶黏貼車牌號碼，再用奇異筆塗改將0改成8。



到了本月1日晚間10點多，剛施用海洛因及安非他命毒品的韓男，開著贓車要去桃園區購買毒品，行經德昌二街、八德街口，恰巧鶯歌分駐所副所長胡文忠巡邏經過，立即發現車牌明顯經過變造，確認是贓車後立刻上前攔查。

▲副所長霸氣拿出辣椒水狂噴。（圖／記者陳雕文翻攝）

韓男降下車窗假意配合，下一秒即加速逃逸，胡文忠一邊喝斥停車一邊拿出辣椒水往車內噴灑，韓男狂流鼻涕及眼淚仍持續踩油門，跑500公尺後撞到路旁分隔島，引擎掉出冒煙，韓男趕緊丟下贓車爬過鐵絲網逃逸。



後來攔截圍捕的支援警力到場，在車內採證時查扣到韓男遺落的手機，立刻就辨識出這名男子就是毒品人口，2日下午就在桃園地區將人查緝到案，韓男被逮時表示，當時躲在草叢裡，等到隔天凌晨才敢離開，並對犯行坦承不諱。全案依刑法竊盜、偽造文書及毒品條例等罪送辦。

▲▼韓男邊哭邊開車狼狽自撞，導致車頭全毀，可見當時衝擊力道之大。（圖／記者陳雕文翻攝）