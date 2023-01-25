噁神棍誆正妹陰氣太重須找「陽男排陰」！全身摸光還說要內射

▲台中許姓神棍誆稱排陰，藉機猥褻遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中許姓男子開設神壇，2018年間，女子小曼（化名）經友人介紹認識許男。沒多久，許男就對小曼說她「陰氣很重，要排陰」，要找一個「陽男」陪同泡澡，還要不戴套內射。之後小曼答應，許男就趁著「排陰」的機會，將小曼全身摸光，小曼察覺有異提告，最高法院審理後，將許男判刑1年2月定讞。

判決指出，許男2018年起，在台中市某地擺設神壇，從事祭改、問事、改運、補財庫等工作。當時38歲的小曼經過友人介紹，認識許男，認識不到3個月，許男就對小曼說「你陰氣很重，要排陰，排陰的方式是要泡澡，然後另外找一個陽男，不能戴套要內射，我就是陽男。」小曼擔心遭受不利，笑笑拒絕。

之後許男就多次對小曼提起排陰的事，某次在神壇聊天時，信徒都離開後，許男又提議排陰，還說安排另一種排陰的方式，小曼應允。當年10月間，許男帶著另一名女信徒，到小曼友人家中排陰，小曼先泡澡後，全身只著一條內褲躺在床上；許男則以檀香焚燒後，對小曼比劃。接著許男就開始觸摸小曼的私密部位，甚至還全人趴在小曼身上。小曼雖感到驚嚇而不知所措，卻不敢出聲制止或有所抗拒。事後在友人的建議下，小曼到警局提告，許男遭檢警單位逮捕，提起公訴。

法院審理時，許男否認犯罪，辯稱當時是幫助小曼按壓穴道，解決頸部、腰部和腹部受傷不適的問題；當時有先說會碰觸到小曼身體，也有其他人在場，小曼也是笑笑沒有拒絕，不懂為什麼她會在事發後一年才提告。

但法院認為，許男從事祭改、問事、改運、補財庫等工作，跟專業的「穴道紓壓」、「調理經絡」完全有別，卻還以此藉口，並進行許多不合常理的儀式行為，顯見確實已經犯下「強制猥褻罪」，一二審均將許男判刑1年2月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。另外也有女信徒出面提告，指稱許男也以排陰氣為由，指侵得逞；之後更以要喝神明加持之符水才能保身為由，讓她喝下符水後昏迷，遭許男性侵。這部分一審判決無罪，未經上訴二審，已先行無罪確定。