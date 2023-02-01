快訊／連7升！本土+31501「增幅達92.9%」　40多歲女染疫家中昏迷亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情連7天升溫！中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增31,501例本土個案，增幅達92.9%，另增300例境外移入，確診個案中新增48例死亡。今日死亡個案最年輕為40多歲女，確診後6天突然呼吸喘，在家昏迷送醫，到院已無生命徵象，急救無效死亡。

指揮中心表示，今日新增之31,501例本土病例，比上周同日（初四）增加92.9%；個案分布為新北市(6,097例)，臺中市(3,950例)，桃園市(3,864例)，高雄市(3,560例)，臺北市(2,843例)，臺南市(2,495例)，彰化縣(1,380例)，新竹縣(1,048例)，苗栗縣(824例)，新竹市(820例)，屏東縣(816例)，雲林縣(663例)，基隆市(627例)，宜蘭縣(566例)，南投縣(447例)，嘉義縣(417例)，花蓮縣(412例)，嘉義市(263例)，臺東縣(232例)，金門縣(97例)，澎湖縣(75例)，連江縣(5例)。

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指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為33例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月28日，死亡日期介於今年1月9日至1月29日。

▲2/1新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，該名40多歲女性，有高血壓等慢性病史，未接種新冠疫苗，1/3快篩陽性確診，1/9突發呼吸喘，在家昏迷緊急送醫，至急診時已無生命徵象，心電圖顯示有心律不整及疑似急性心肌梗塞，經急救無效不幸於當日過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心說明，今日新增300例境外移入個案中，為165例男性、135例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月10日至今年1月31日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/1本土病例分析。（圖／指揮中心提供）。