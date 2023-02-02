金融主管拚「精技」！同時約炮4女玩很大　淫亂內容曝光

▲大陸一名金融圈經理自爆一個月約炮4-5人。（翻自微博+示意圖）

圖文／鏡週刊

過年剛結束，就在開工期間，大陸網路流傳一個「大瓜」，一名「中金資管投資」的周姓經理，被爆出私生活淫亂，身邊至少有4名女炮友，而且他都能「同時處理」，被網友譏諷是「時間管理大師」。

大陸微博網友指出，其實就在前幾天，這名周姓經理自己在網路上炫耀，稱他年薪300萬-500萬人民幣（約新台幣1328萬-2212萬元），所以他有錢能任性，在全國各地都有女友。網友初步計算，按照周姓經理承認的，他至少有4名女友，但周男還稱「一個月約4、5個是家常」，因此網友推測，周男另外還睡過不少一夜情的女炮友，他也自稱自己做好「時間管理」，讓網友不禁譏諷他：「真的是時間管理大師！」

▲網友稱第一時間其實是周姓經理自己發出炫耀文。（翻自微博）

▲周男與女炮友們的淫亂對話曝光。（翻自微博）

此外，周姓經理還曝光自己與女友們淫亂對話，隨後遭其他網友們瘋狂轉傳，引發網友們熱烈討論。就有網友說，中國的金融圈很亂，周姓經理的狀況恐怕只是冰山一角，不少「有錢人」都玩很大。

但據《新浪財經》報導，這起事件發酵後，周姓經理又改口，稱自己的手機被人盜用，並發布了虛假信息，目前已經報警並就盜竊和誹謗事宜做筆錄。另一方面，周男所屬的金融公司也表示，已經關注到這起事件，不過因為涉及個人隱私，公司方面不方便多做說明。

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