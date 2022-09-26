桃機網站遭留言「引爆炸彈」　航警局：為境外IP將嚴查嚴辦

▲航警局刑大副隊長莊英壽表示，全力清查並對危害飛安絕對嚴查嚴辦。（圖／航警局提供)

記者楊熾興／桃園報導

桃園機場公司網站遭網友留言「於桃機引爆炸彈」，航警局接獲報案後立即會同桃機公司資通處調閱清查相關資料，初步清查網頁留言IP為境外IP，已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦，可處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。

航警局刑警大隊副隊長莊英壽26日表示，接獲桃機公司報案後高度重視，立即會同桃機公司資通處調閱清查本案相關資料，並由本局刑事警察大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）共組專案小組，並報請桃園地檢署指揮偵辦。初步清查網頁留言IP為境外IP，已責成安全檢查大隊及保安警察大隊會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全，對於任何危害飛安言論，絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。

莊英壽指出，機場、鐵路均為國家重要關鍵基礎設施，任何類似危害訊息涉及民眾安全及社會安定，甚至影響政府及社會功能整體運作，這種惡性行為警方均會以重大案件偵辦，航警局再次呼籲，散布危害飛航安全之不實訊息者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。