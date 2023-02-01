陸盼兩岸航線恢復正常　可優先考慮台胞反映廣州等16個直航點

▲ 疫情已趨平穩，大陸希望兩岸航線恢復正常運轉。（圖／記者李毓康攝，資料照片，下同）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦今（1）日在答覆記者詢問「恢復兩岸直航航點」一事表示，大陸航空主管部門今天已致函台灣方面，兩岸疫情已趨平穩，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

記者詢問國台辦，大陸航空主管部門已通過兩會協議聯繫渠道促請台方恢復兩岸直航航點，請國台辦證實並說明有關考慮。

國台辦表示，2月1日，大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

國台辦表示，當前大陸疫情已得到很好的控制，合灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。「兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，「我們高度重視並已全面做好相關準備」。「希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸同胞。」