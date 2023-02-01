　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸盼兩岸航線恢復正常　可優先考慮台胞反映廣州等16個直航點

▲▼中國南方航空,南航,B-5970,空中巴士A330,AirbusA330-300,航空業,客機,航班,出國,旅遊,觀光,桃園機場,桃機,兩岸直航,包機。（圖／記者李毓康攝）

▲ 疫情已趨平穩，大陸希望兩岸航線恢復正常運轉。（圖／記者李毓康攝，資料照片，下同）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦今（1）日在答覆記者詢問「恢復兩岸直航航點」一事表示，大陸航空主管部門今天已致函台灣方面，兩岸疫情已趨平穩，希望雙方推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

記者詢問國台辦，大陸航空主管部門已通過兩會協議聯繫渠道促請台方恢復兩岸直航航點，請國台辦證實並說明有關考慮。

國台辦表示，2月1日，大陸航空主管部門已通過《海峽兩岸空運協議》聯繫渠道致函台灣方面表示，當前，兩岸疫情均已平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。

國台辦表示，當前大陸疫情已得到很好的控制，合灣同胞完全可以安心前來學習、工作、創業、生活。「兩岸同胞對實現正常交流往來的意願強烈，「我們高度重視並已全面做好相關準備」。「希望台灣方面珍惜兩岸空中直航來之不易的成果，採取務實措施，優先恢復台胞反映集中的兩岸直航航點，持續推動兩岸航線恢復正常運轉，造福兩岸同胞。」

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
吳宗憲剛牽線啦啦隊！二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了
紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」
站懸崖邊拍抖音　27歲男下秒墜落慘死
威力彩明飆4.2億　「3生肖」財運爆棚！
YTR實測「3步驟手機出現吉娃娃」！　網跟風輸入：真的有
超過10%人GG「歪一邊」！　醫反讚：是性愛王者
李顯龍揭台灣人「買不起房原因」！　8年前預言看哭鄉民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸盼兩岸航線恢復正常　可優先考慮台胞反映廣州等16個直航點

11歲少女過年擺攤　賣發光玩具「13天賺4.4萬」忙到半夜才回家

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

教授變禽獸！正妹博士生「當性奴3年」仍沒學位...淫亂情色對話曝

小情侶跳河「妹子失蹤」男友游上岸…瘋傳因天價聘金殉情　真相曝

男子喝酒續攤過量猝死　法院判同桌6人「擔責」賠124萬元

香港方艙擬改建青年宿舍　5.6坪附廁所「部分坐擁海景」

陸女「硬騎警用重機」自拍　嗲喊「我喜歡你」還是被抓走

這小三太悲慘！正宮提早回來急爬窗逃跑　一個失足重墜4層樓

京東創始人劉強東被指重返大陸工作　去年陪章澤天美國養胎

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

陸盼兩岸航線恢復正常　可優先考慮台胞反映廣州等16個直航點

11歲少女過年擺攤　賣發光玩具「13天賺4.4萬」忙到半夜才回家

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

教授變禽獸！正妹博士生「當性奴3年」仍沒學位...淫亂情色對話曝

小情侶跳河「妹子失蹤」男友游上岸…瘋傳因天價聘金殉情　真相曝

男子喝酒續攤過量猝死　法院判同桌6人「擔責」賠124萬元

香港方艙擬改建青年宿舍　5.6坪附廁所「部分坐擁海景」

陸女「硬騎警用重機」自拍　嗲喊「我喜歡你」還是被抓走

這小三太悲慘！正宮提早回來急爬窗逃跑　一個失足重墜4層樓

京東創始人劉強東被指重返大陸工作　去年陪章澤天美國養胎

琉球抄表員墜4米「山豬溝」　消防人力救援

天王的下一戰！喬帥參加杜拜賽存變數　蠻牛盼紅土季復出

放棄完美執念 找到怦然心動的工作與家庭模式

Devsisters 新作《Dead Cide Club》　搶先秀預告拚第一季上市

小心5大因素讓你「痘痘長不停」！　太常洗臉、愛喝牛奶都中

沒戲拍轉職殯葬業！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」　一晚價碼曝光

Xbox參展2023台北電玩展　P的謊言、臥龍搶先體驗

丹妮婊姐點頭「願意嫁了」！穩交3年黑人男友...1轉變讓她戰勝恐懼

紫南宮9天信徒香油錢「驚人數字曝光」　南瑤宮清點比去年多5成

男網球星AZ遭前女友控家暴不處分　ATP官宣：罪證不足

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

大陸熱門新聞

13歲妹長出丁丁成陰陽人　醫驚：和成年男性一樣

悲慘小三！正宮提早回來急爬窗　失足重墜4層樓

姊姊出賣14歲妹妹寒假生活！網友全跪了

養豬場丟死豬進蓄水池！居民春節喝屍水

教授變禽獸！正妹博士生被當性奴3年仍沒學位

打籃球衝撞一周後頭頂飄腐臭味 就醫一看驚覺：頭皮卡兩顆牙齒

幼稚園妹誤寫小1哥寒假作業！百萬人驚：全答對

11歲少女擺攤　賣玩具13天賺4.4萬

小情侶深夜跳河　妹子失蹤男友游上岸

25歲正妹相親！赴約才知「他離過婚」...前妻說話了

火鍋店服務生「被顧客逼下跪道歉」！網怒：憑什麼

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

醫師PO女患者私密照 圖說「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」遭停業

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面