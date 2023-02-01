鼓勵電子產品用再生料　環保署推85折綠色費率「年減1700噸塑膠」

▲為鼓勵電子產品使用再生料，環保署預計針對業者推出85折綠色費率。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵電子產品繳費責任業者，朝物料循環再利用方向設計，環保署今（1日）宣布，針對在電子產品中添加25%以上塑膠再生料業者，將享有回收清除處理費優惠85折的綠色費率，並從今年7月1日到114年6月30日間試辦，環保署預估，若有15%電子產品使用25%再生粒料，預估每年可減少1700噸塑膠使用。

配合台灣2050淨零轉型「資源循環零廢棄」關鍵戰略行動計畫，環保署推動「轉型資源全循環，邁向零廢棄時代」，為了鼓勵電子產品繳費責任業者朝物料循環再利用方向設計，先期規劃以塑膠循環為目標，在電子產品中添加25%以上塑膠再生料業者，將享有回收清除處理費優惠綠色費率。

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環保署指出，只要業者在產品中添加25%以上塑膠再生料，經審查符合條件者，就給予85折的回收清除處理費85折優惠，這次活動將先試辦兩年，主要針對電子電器類電視機、冷暖氣機、洗衣機、電冰箱、電風扇及資訊物品類可攜式電腦、主機、顯示器、印表機、鍵盤等物品，後續再視推動狀況提出後續鼓勵措施。

根據環保署推算，若有15%電子產品使用25%再生粒料，預估一年可減少1700噸塑膠使用，加上電子產品每公斤塑膠原生料碳排量約為再生料5倍以上，此政策將可產生客觀的減碳效益，也會促使業者製造或輸入相關物料循環的電子產品，落實增加資源循環與二次料經濟效益。