死亡+48！40多歲女快篩陽「6天後家中昏迷亡」　死因曝光

▲新增病例。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增48例新冠死亡個案，其中最年輕為40多歲女，確診後6天突然呼吸喘，在家昏迷送醫，到院已無生命徵象，急救無效死亡，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心今(1)日公布國內新增31,501例本土個案，增幅達92.9%，並增加300例境外移入，確診個案中新增48例死亡。另新增通報208例中重症，其中160例中症、48例重症。

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指揮中心說明，今日特殊死亡個案為40多歲女性，有高血壓等慢性病史，未接種新冠疫苗，1/3快篩陽性確診，1/9突發呼吸喘，在家昏迷緊急送醫，至急診時已無生命徵象，心電圖顯示有心律不整及疑似急性心肌梗塞，經急救無效不幸於當日過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為33例男性、15例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、41例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月28日，死亡日期介於今年1月9日至1月29日。