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沒入閣是為幫賴清德打2024大選　潘孟安認了：我們早有默契

▲▼ 專訪屏東縣長潘孟安 。（圖／記者徐文彬攝）

▲潘孟安將發行新書《紅色鋼鐵人》。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者崔子柔／綜合報導

陳建仁昨（31日）上任行政院長，新內閣也塵埃落定，但之前呼聲頗高的前屏東縣長潘孟安卻未入閣、未入黨，引起外界猜測他是否要協助賴清德備戰2024大選，他則說，「我們之前就有默契。」

潘孟安在即將出版的自傳《紅色鋼鐵人》中透露，他希望在卸下公職以後，買張機票飛到日本，到沒人認識他的地方好好耍廢，把這些年沒睡到的覺補足。

根據《聯合報》報導，針對未入閣是否要協助賴清德備戰2024大選，潘孟安則說他責無旁貸，而且先前就已經達成默契，有人幫忙黨務、有人入閣、有人做選務，對他來說能穩住政權才重要。

前副總統陳建仁31日正式接任行政院長，內閣名單30日公布，僅9新首長、29人全留任，包括內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。

對於潘孟安為何未入閣，行政發言人陳宗彥說明，在整個規劃上面，當然還有個人意願的部分，「我看過年期間，屏東縣的潘縣長都在家裡玩貓，玩得非常愉快。」

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