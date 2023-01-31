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朋友遭設局詐賭…板橋男「開槍出氣」　警意外查出大批毒品

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名男子向警方報案，指稱有人在他住家開槍，警方獲報到場，經鑑識人員到場採證，未發現彈殼及彈孔，警方擴大調閱監視器，循線逮捕主嫌等3人，查扣道具槍、玩具槍、瓦斯槍、16發空包彈、贓款27多萬及各式毒品，主嫌表示，因朋友被這名男子帶去賭博輸錢，懷疑遭詐賭，才會去開槍示警，訊後依法送辦。

▲▼警方鎖定丁男作案用車，循線將他逮捕，意外查獲大批各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方鎖定丁男作案用車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，6日凌晨5時許，田姓男子向警方報案，指稱板橋區新海路一處民宅，有人來開槍；轄區海山分局立即派員到場採證，卻沒發現彈殼及彈孔，經擴大調閱監視器，發現丁姓男子涉有重嫌。

▼警方意外查獲大批各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方鎖定丁男作案用車，循線將他逮捕，意外查獲大批各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

31日下午2時許，警方鎖定丁姓男子的做案車輛，在板橋區華江一路住宅大樓，逮捕丁姓男子、陳男及杜女等3人，現場起獲道具槍、瓦斯槍及玩具槍各1支、16發空包彈，現金27多萬，意外發現大批毒品，包括K他命、安非他命及大麻等物。

丁嫌向警方表示，朋友日前由田姓男子帶去賭博輸錢，懷疑被詐賭，為了替友人出氣，到田男住家開槍示警，警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、恐嚇等罪，將3人移送偵辦。

▼警方循線將他逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方鎖定丁男作案用車，循線將他逮捕，意外查獲大批各式毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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