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兔年開工4顏色錢包最招財　1款絕對NG「錢會折一半拿不回來」

記者黃翊婷／綜合報導

今日（30日）開工大吉，如何在新的一年為自己增加財運，命理專家小孟老師分享最適合兔年使用的4種招財錢包顏色，分別為綠色、白色、黑色或灰色，其中白色可以打敗小人，但要注意，若要購買皮夾最好買長夾，「短夾錢會折一半拿不回來」。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲兔年選對錢包顏色，或許就能招來好運。（示意圖／ETtoday資料照）

小孟老師在臉書「清水孟國際塔羅小孟老師」的文章中提到，兔年最適合招財的錢包顏色為白色和黑色，因為兔子的毛皮為白色，所以挑選白色的皮夾或包包是最好的；其次為黑色，由於今年為黑兔年，因此選擇黑色或灰色都很不錯，古代人也把這2種顏色拿來代表反詛咒，有負負得正的意涵，絕對招財。

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2023年開運錢包顏色

1、綠色：兔子為草食動物，因此綠色或淺綠色錢包能讓你一直有口福運，未來一整年口福運都會很好。

2、白色：兔子的顏色為白色，因此兔年用白色的皮夾能招來貴人，讓你打敗小人。

3、黑色或灰色：今年以五行來看為黑兔年，因此用黑色的皮夾能抵擋暗黑能量，不喜歡太黑的人也可以用灰色來替代，讓你在兔年投資運亨通，並且還能用錢滾錢，因為西方人認為黑色有抵擋反詛咒的能量，能讓你的財運、財氣由黑翻紅。

另外，小孟老師也提醒，若民眾今年想要購買皮夾，最好選擇長夾，因為長夾錢財易守，「短夾錢會折一半拿不回來」。

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