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孕婦曬太陽20分鐘　親戚急搖頭「高溫影響胎兒」！名醫翻白眼回1句

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲原PO常跟嫂嫂一起到頂樓曬太陽。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

婦產科醫師蘇怡寧經常在臉書進行衛教，同時也分享許多網友的私訊內容，他近日收到一名網友私訊提問，大嫂目前懷孕16周了，每天早上兩人都會去頂樓曬太陽聊天，結果親戚說「太陽高溫」會影響胎兒，蘇怡寧看完後白眼翻到後腦勺，不只孕婦，多數人都缺乏維生素D，適時到戶外曬太陽是有必要的。

蘇怡寧醫師在臉書發文，有網友私訊提到，每天早上會撥出20分鐘，跟大嫂一起在頂樓，邊曬太陽邊喝茶，結果親戚說曬太陽高溫會影響胎兒，大嫂聽到後超擔心，不知道胎兒會不會怎樣，距離產檢還有2周，「這樣是先不要曬太陽嗎？」蘇怡寧醫師直接回「你親戚應該要去檢查一下腦袋」。

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蘇怡寧醫師傻眼直呼「孕婦曬個太陽也不行？」根據這幾年的抽血檢測維生素D的資料顯示，「百分之95以上的孕婦，維生素D都是嚴重不足的」；然而，維生素D最重要有3種來源，曬太陽、食物以及營養補充品，不過不只孕婦，台灣人普遍缺乏維生素D。

肌膚,女生,曬太陽。（圖／Pixabay）

▲蘇怡寧醫師表示，多數人不愛曬太陽，缺乏維生素D。（示意圖／Pixabay）

蘇怡寧醫師表示，除了大家注重防曬，不愛曬太陽外，真正能夠攝取到足夠維生素D的食物，也沒有那麼多，所以適量的補充是很重要的，「話說，孕婦連曬個太陽都要被情緒勒索，這樣實在很悲催，有夠靠北的」。

貼文一出，引起許多網友討論，「無奇不有的都市傳說」、「曬了可以變太陽的後裔」、「所以推老人去曬太陽是想要提早領遺產？」「曬個太陽就會高溫？請這位親戚都洗冷水澡好了，小心熱水沖頭也會影響腦部」、「可能你正躺在鄰居的太陽能板上，擋到他的電了吧」、「是怕胎兒曬黑嗎？還是羊水會沸騰」。

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