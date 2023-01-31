快訊／連兩天翻倍！本土+32023「暴增118%」　另增32死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節後病例暴增！中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增32023例本土個案，增幅達118.2%，連續兩天病例翻倍成長；另增264例境外移入，確診個案中新增32例死亡。

指揮中心表示，今日新增之32023例本土病例，比上周同日（初三）增加118.2%；個案分布為新北市(5,815例)，高雄市(3,946例)，臺中市(3,936例)，桃園市(3,427例)，臺南市(2,935例)，臺北市(2,790例)，彰化縣(1,586例)，新竹縣(952例)，苗栗縣(900例)，屏東縣(895例)，雲林縣(854例)，新竹市(667例)，宜蘭縣(616例)，嘉義縣(514例)，南投縣(494例)，基隆市(481例)，花蓮縣(458例)，嘉義市(270例)，臺東縣(220例)，金門縣(134例)，澎湖縣(123例)，連江縣(10例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1/31新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月27日，死亡日期介於今年1月18日至1月28日。

指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為119例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月14日至今年1月30日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲1/31本土病例分析。（圖／指揮中心提供）