快訊／開工日病例翻倍！本土+22138「增幅達110.8%」　另增30死

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

開工第一天本土病例翻倍！中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增22138例本土個案，增幅達110.8%；另增153例境外移入，確診個案中新增30例死亡。今日新增1起兒重症，是一名5歲女童，染疫後107天爆發燒、皮疹、肌肉不自主抽動等症狀，研判疑似MIS-C（兒童多系統發炎症候群）。

指揮中心表示，今日新增之22138例本土病例，比上周同日（初二）增加110.8%。本土病例分布有七縣市破千，分別是新北市(4,109例)，桃園市(2,799例)，臺中市(2,772例)，高雄市(2,492例)，臺北市(1,936例)，臺南市(1,601例)，彰化縣(1,033例)。

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其餘縣市狀況依序為新竹縣(873例)，苗栗縣(603例)，新竹市(546例)，屏東縣(537例)，基隆市(482例)，雲林縣(452例)，南投縣(377例)，宜蘭縣(376例)，花蓮縣(294例)，嘉義縣(291例)，嘉義市(193例)，臺東縣(158例)，金門縣(126例)，澎湖縣(82例)，連江縣(6例)。

▲1/30新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為17例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月1日至1月25日，死亡日期介於今年1月16日至1月27日。

指揮中心說明，今日新增153例境外移入個案中，為71例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去(2022)年11月14日至今年1月29日。

今日另新增通報77例中重症，當中59例中症，18例重症。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，春節期間兒童重症，除先前已經公布腦炎死亡個案，新增1MIS-C。個案為一名5歲女童，9/26確診新冠，接種一劑疫苗，1/11開始陸續有發燒、皮疹、肌肉不自主抽動等症狀，1/15到急診，診斷疑似MIS-C，住院給予免疫球蛋白治療，病況好轉，1/19已經出院。

指揮中心統計，截至今(30)日公布兒童重症共305例，包括：MIS-C 201例、腦炎38例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計公布兒童死亡43例， 包括：腦炎16例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。

▲1/30本土病例分析。（圖／指揮中心提供）