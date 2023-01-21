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手寫勝過打字！「九宮格筆記」迅速解憂　比條列式更有用

▲▼作家、寫字、筆記、書寫。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲手寫其實比打字更能活化腦袋，還能讓心情平靜、想出解決辦法。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林育綾／綜合報導

現代人人使用手機、平板、電腦，越來越少手寫；不過日本創意團隊Tokio Knowledge提到，其實手寫有許多好處，不但比打字更可以鍛鍊大腦，專心寫字時心情還能冷靜下來。另外行為習慣專家佐藤傳還分享「九宮格筆記法」，可以激發出更多解決問題的辦法，迅速排解壓力。

日本創意團隊Tokio Knowledge成員包括律師、節目企劃、知名企業廠長、設計師、茶道師、作家、智庫軟體工程師、插畫家、攝影師、記者、非國家資格公務員、自由工作者、家庭主夫等，合力《心靈整頓終極大全》，提供128則強化心靈的簡單方法，帶領讀者如何從不同層面找回心理健康，該書中文版由春天出版社發行。

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他們在書中提到，現在很多人用電腦、手機來安排行程和記筆記，不過用電腦打字，身體只有固定的部位在活動，很難達到鍛鍊大腦的作用；但如果寫字，大腦就必須注意很多細節，包括手部動作更精細、筆觸有強弱之分，還要區分英文字母、國字、數字等，這些細節都能刺激大腦，達到活化、鍛鍊目的。

▲鉛筆,寫筆記,畫畫,寫字。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲心煩意亂時「好好寫字」也有冷靜效果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，心煩意亂時「好好寫字」也有冷靜效果，專家推薦試著向寫書法一樣慢慢地寫，透過像寫書法一樣專心寫字，就算不用毛筆，用原子筆、鋼筆、鉛筆也可以，一邊寫一邊留意止筆、勾筆、撇筆等，心情也會跟著靜下來。

而在遇到困難時，如果只是一直在腦袋裡想，很多時候只會「原地打轉」，寫下來反而可以想到更好的解決辦法。其中行為習慣專家佐藤傳提出「九宮格」筆記法，把問題寫在正中間，周圍八個格子再一一填入解決辦法，會促使人聯想出更多解決辦法。

▲▼春天出版《心靈整頓終極大全：一小時快速掌握改善自律神經、徹底消除壓力的秘訣！》（圖／春天出版）

▲「九宮格」筆記法可以想出更多解決辦法。（圖／春天出版）

依照「下→左→上→右」的順序填寫，剩下四個角落的空格，可以根據旁邊已經寫下來的辦法聯想，會更容易想到新的點子。他們提到，這方法比條列式更有用，因為條列式通常最多只能激發出三種辦法；「九宮格」好處是能用更客觀的角度思考，從自己辦得到的方法去嘗試，也因此能減輕心理壓力。

▲《心靈整頓終極大全》提供128則強化心靈的簡單方法。（圖／春天出版）

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