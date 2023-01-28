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「含放射性物質」膠囊遺失！澳洲緊急搜索中　一碰恐輻射灼傷

▲▼ 澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊在運送途中遺失。（圖／Department of Fire and Emergency Services WA ）

▲ 這枚微型膠囊在運送途中遺失。（圖／Department of Fire and Emergency Services WA ）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊1月中旬在運送途中遺失，至今尚未尋獲，其中含有採礦所需的銫-137，一旦接觸可能引發嚴重疾病，西澳洲當局正緊急搜索，並呼籲民眾切勿碰觸。

BBC報導，這枚膠囊1月10日至16日間以卡車自西澳皮爾布拉（Pilbara）的紐曼（Newman）北部礦場運往珀斯（Perth）東北部，途中從車上掉落遺失，兩地相距約1400公里。

膠囊外殼含有少量放射性元素銫-137，是採礦作業中常用的物質，不能作為武器，但可能導致輻射灼傷，長期接觸恐怕致癌。西澳消防和緊急服務單位（DFES）公布膠囊外型，大小僅6x8毫米。

西澳首席衛生官員、輻射委員會主席羅伯森（Andrew Robertson）表示，這枚膠囊會釋放輻射，擔心可能被不知情的民眾撿起，「他們可能以為是有趣的東西，就把它留下或是放在房間裡、車上或是送人。」

西澳當局持續進行搜索，正努力確定卡車移動路線，以縮小搜索範圍，呼籲民眾若看見膠囊應保持距離並通報DFES，若曾接觸膠囊需尋求緊急醫療援助。

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