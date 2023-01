紐西蘭暴雨關閉機場　客機飛13小時「原地降落」！奪命洪災已4死

▲ 奧克蘭機場內外都大淹水。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

紐西蘭最大城奧克蘭27日創紀錄豪雨帶來洪災,機場因淹水被迫關閉,阿聯酋航空一架客機因此在飛行整整13小時後,不得不重新降落起飛的機場。強降雨持續至29日,引發山崩、房屋倒塌及道路被毀等災情,死亡人數攀升至4人,但今明2天天氣恐怕更糟。

Is this climate change, or is the universe saying we need Jacinda back?



Flooding of Auckland International Airport, New Zealand. https://t.co/7CoH03I6WS pic.twitter.com/SSTG9DJJ1T