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紐西蘭暴雨關閉機場　客機飛13小時「原地降落」！奪命洪災已4死

▲▼ 紐西蘭奧克蘭機場內外都大淹水。（圖／翻攝自推特）

▲ 奧克蘭機場內外都大淹水。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

紐西蘭最大城奧克蘭27日創紀錄豪雨帶來洪災，機場因淹水被迫關閉，阿聯酋航空一架客機因此在飛行整整13小時後，不得不重新降落起飛的機場。強降雨持續至29日，引發山崩、房屋倒塌及道路被毀等災情，死亡人數攀升至4人，但今明2天天氣恐怕更糟。

綜合FlightAware及《商業內幕》，阿聯酋航空EK448航班於當地時間27日上午10時30分自杜拜起飛，原定飛往奧克蘭，卻因奧克蘭機場關閉，只能在中途掉頭，飛行13小時後又在28日午夜降落杜拜。

奧克蘭機場於當地28日下午聲明宣布，「奧克蘭機場持續評估國際線航廈受損情形，不幸的是今天無法營運任何國際航班。我們知道這很令人沮喪，但乘客安全是我們的首要任務」，所幸國內線航班28日晚間恢復後，國際線也預計在29日上午復飛。

▲▼ 紐西蘭奧克蘭洪災。（圖／路透）

▲▼ 奧克蘭街道變泳池，西奧克蘭郊區French Bay建築倒塌。（圖／路透）

▲▼ 紐西蘭奧克蘭洪災。（圖／路透）

然而，奧克蘭27日起受到豪雨影響，目前仍處於緊急狀態。紐西蘭北島持續大雨，累計已有4人死亡，氣象局（MetService）更警告，29日及30日天氣狀況將更加惡劣，豪雨還可能引發洪災。災情中心現已往南移動，距離奧克蘭約220公里的懷托摩區（Waitomo District）28日晚間也宣布進入緊急狀態。

上任不到一周的新任總理希金斯（Chris Hipkins）28日乘直升機飛越奧克蘭上空勘災，直言這場洪災對該市的影響是近年「前所未見」。事實上，氣候變遷正導致紐西蘭豪雨愈發頻繁且強烈，影響程度則因地區而異。

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