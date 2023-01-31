理財最忌「省小錢花大錢」　國外網站盤點「10種小物」就算預算有限也不能省

▲理財雖然重要，但有時也別為了省小錢反而花了大錢。（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

「節儉」雖是生活理財的必要原則之一，但有時難免「物極必反」，為了省小錢卻花大錢的例子也時有所聞，有些案例不只亞洲人心有戚戚焉，放諸國際其實都通用！國外網站Bright Side就舉出10種奉勸讀者「就算預算有限，也不應該節省」的商品，開春、開工期間不妨參考看看！

燈泡

單純看價錢，傳統的白熾燈泡大多比LED燈泡便宜不少，但是別忘了傳統燈泡其實會消耗更多能源，進而增加電費，甚至也有容易燒壞、需要經常更換的可能。相較之下，LED燈泡的使用壽命更長，雖然成本偏高，但最重要的是，它不會在短時間內造成需要更換以及耗費資源的麻煩。

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垃圾袋

從小到大在清掃時一定有類似經驗，愈便宜的垃圾袋往往愈薄，有時光是從捲筒撕下來就容易裂掉，更不用說可以裝多少垃圾量了，有時候把灰塵紙屑倒進去後，馬上又漏得滿地都是，重新整理的時間成本，完全抵消原本省下來的小錢。試著以實際需求選擇相對耐用的垃圾袋，才是最聰明的挑選方式。

平底鍋

如今電商網購相當方便，不時也可以找到一兩張紅色鈔票有找的鍋具或平底鍋等品項，但便宜的鍋具不只是使用壽命短暫，做工也可能不夠精細，導致不沾塗層容易破壞腐蝕，引發食安問題。選擇擁有知名品牌、價格較高的品項，不僅更為耐用，在清潔保養上也會相當有感。

包包

市面上有許多主打CP值超高的「皮製包款」，但其實用沒幾次就會發現合成皮開始出現折損、龜裂甚至掉屑，沒多久又要再把它換掉，購入其他包款。為了打破這種惡性循環，更合乎邏輯的做法就是存錢買一只品質較好的皮件，增加入手的使用期限，才不至於造成額外花費以及增加環境負擔。

肥皂

皮膚是人體最大的器官，因此需要小心呵護！但在清潔上，如果使用便宜的肥皂，可能會使得皮膚變乾或引起刺激、過敏反應，更嚴重的可能還會增加後續保養或治療的時間與費用。相反的，一開始就選擇含有保濕或滋養成分的肥皂，給予肌膚適度的屏障，就能避免後續的皮膚問題。

毛毯

最近剛好就有網友討論「阿嬤的毛毯」，厚重的毯子一蓋上身，就能有立刻放鬆以及保暖的功效，其實過去就有研究，厚重的棉被毯子有助於放鬆神經系統，也能減少焦慮、改善情緒。一條厚實的毛毯比起多條薄被，對健康的睡眠更有幫助！

蓮蓬頭

另一項Bright Side認為對於每個人心理健康的必要投資就是高質感的淋浴蓮蓬頭！考量到現在因為房屋坪數的關係，許多人都是以淋浴方式卸除一天的疲憊，忙碌一整天後，站在寬闊且密集的水流下，有助於大幅改善緊繃已久的肩頸與神經。如果家中的蓮蓬頭已經出現漏水或供水不穩等問題，不妨盡快解決，小小的修繕、更替費用，其實可以帶給身心靈很大的療癒和滿足。

耳機

耳機是相當精密的音場技術，廉價的耳機會影響音調和音量範圍不等的問題，較弱的降噪功能也可能會使得播放音樂的聲音比使用高級耳機來得更大，長期下來可能會損害聽力。此外，廉價耳機也可能因為種種故障問題而不堪使用，換算下來往往讓人覺得，不如一開始就買高級耳機還比較不浪費錢。

衛生紙

便宜的衛生紙往往只有一層，纖維含量少，能吸收的水分相對也少，讓人使用起來不可能只抽一張，甚至一開始就連抽好幾張，造成更多無意義的浪費，比起使用等級再高一點、質感厚實一點的衛生紙，不見得比較划算。

智慧插座

儘管現在許多家電強調一級能效，但還是有許多電器經常偷偷地消耗大量電源，即使開關關上、插頭插著還是如此！想追蹤家中真正的「吃電怪獸」，不如選擇能遠端操控的智慧插座，有些裝置還能透過APP抓出「耗電元凶」，或是設定特定裝備的開關時間，讓省電更方便、更看得見！