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新年理財新目標！理財達人四小招教你達成 搭上好的工具讓您事半功倍

▲三星業配

▲新年理財規畫做完善，幫助自己新一年理財目標更容易達成。

記者陳俐穎／綜合報導

新的一年即將到來，許多人也會在這個時間立下明年的新目標，可能是工作學業，或是立下明年的存錢、投資計劃，希望讓新的一年「荷包滿滿」， 不論新年運勢怎麼分析，快來充實自我成就自己的大躍進年吧！

理財規畫是許多人的必要目標之一，不過常常立了新年目標，卻又在不知不覺間把錢花光，小資理財達人海晴分享4大理財小撇步，助您新一年理財計劃更容易達成

第一招：訂立年度理財目標

今年剛好疫情解封，想要出國玩是很多人第一個想要的目標，為了達到這個目標，理財計劃是必要的！平常海晴會手寫心智圖，幫助自己釐清思路、更順利快速達成計畫。

例如海晴預計規畫2月去泰國旅遊，規畫旅遊錢暫抓3萬元，這筆旅遊金額會額外存入一個命名為「緊急預備金」的帳戶，讓它跟投資金是各自分開的帳戶，避免混淆使用。

依照這樣的良好習慣，每個設下的目標都可以再次檢視計畫的可行性。時時評估自己的收入與想存下的金錢是否有可行性，如果超出能力範圍太多，則可以檢視目前的目標，去除不重要目標，或是先完成短期目標後再將所有資源投入到長期目標，或是另外開闢財源，讓目標更快實現。

海晴也分享她平常心智圖是使用Galaxy Tab S8+中的Samsung Notes，搭配S Pen真實筆觸觸感及超低延遲的特點、手感流暢書寫方便，加上可換顏色備註重點與注意事項，一目了然的畫面讓她覺得很舒服。

▲三星業配

▲Galaxy Tab S8+中的Samsung Notes加上S Pen，選取各種模板，具有單張的筆記與多張的筆記本功能，並且能使用內建或是官方設計的各式樣本，更加清楚自己的目標。

第二招：記帳、節省不必要花費

為了每個月節省不必要花費支出，使用APP或excel記帳了解自己每日花費，連接手機與平板，手機方便時時紀錄花費，而平板則可以定期審閱記帳計畫與理財規劃有沒有達成預期進度，評估是否需要調整。

許多時候，生活中總是想來一點「小確幸」，例如每天的咖啡、手搖杯等等，不過仔細算下來，一年可能就增加了過萬的花費，這些每天的小習慣，可能會讓目標越來越遠，可以在花錢之前想一想有沒有「替代方案」，例如手搖杯換成自己泡的茶水等，讓金錢能夠最大限度留在自己身邊。也可以設定小確幸的目標金額，設定一個小幸福金額上限，可以適時慰勞自己但又不過度花費。

▲三星業配

▲三星業配

▲Galaxy Tab S8+ 可同時開啟多重視窗，記帳App、與平常記帳明細紀錄核對做分析更是便捷，同時搭配鍵盤外出攜帶方便，隨時切換工作模式也很easy

第三招：確定投資分配比重

目前市面上有許多投資的方法，例如保險、股票、定存等等，很多沒有研究的小資族可能會「暈頭轉向」，其實投資很重要的關鍵就是「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，因此分配投資比重也十分重要。

海晴最常使用的是「懶人」投資方法，通常選擇台股的ETF，每月定期定額購買，可以選擇市場看好的產品，或是包含台灣主要上市公司的產品來購買，相對風險較低也能幫助存錢，買賣方式也十分方便，適合每天忙碌的小資族群。

許多小資族都不太了解相關財經知識，也不確定自己適合哪種投資模式，這時候就需要多多「作功課」，這時候就能夠利用網路上的資源，收看財經新聞、節目等，吸收新知。海晴平常使用Galaxy Tab S8+的「多重視窗」功能，在看節目的時候，同時用另一個視窗分割出筆記功能，只要點選左下角的按鈕，進入「最近使用的應用程式」中， 選擇想要分割使用的 app 圖示，並「以分割畫面檢視開啟」，可以發現App 占用螢幕一半空間，另外一半可以開啟需要的App使用，最多可以開啟三個應用程式，還可以調整不同版面大小配置，使用更順心。

這樣就可以一邊看節目，一邊利用平板與S Pen將筆記記錄下來，在手寫筆記的同時也可以使用手寫轉文字的功能，直接紀錄，事半功倍，並且簡單的獲得需要的知識。

▲三星業配

▲Galaxy Tab S8+ 支援S Pen手寫，並且搭載多重視窗功能，可以幫助紀錄，且無時無刻吸收新知，才會有不被時代及社會淘汰的底氣，發展副業取得新技能時，Galaxy Tab S8+也能派上用場，輔助學習、作筆記更加高效。

第四招：增加額外收入

除了本來的薪水之外，如果想要更快速的達到目標，就需要增加額外的業外收入，可以挑選自己有興趣的領域學習，增值自己的同時，也能獲得回報。可以利用Galaxy Tab S8+ 進行線上學習，12.4吋的大螢幕搭配S Pen，隨時能夠筆記學習內容，增加學習效率。

大家可利用Galaxy Tab S8+的「語音同步筆記」功能，可以在實體的課堂錄音同步作筆記，在課堂結束後，除了筆記重點之外，也能在反覆收聽錄音檔，確認不清楚的地方，讓學習更加深入。

目前許多線上平台都有各式各樣的公開課程，也可以透過螢幕錄影方式將重點錄製下來，方便整理，並且可以透過S Pen在錄製的過程中寫下標註，能夠更加深印象。

▲三星業配
▲Samsung Galaxy Tab S8+，無論是工作、學習都能提升效率且十分方便，自己達成新年新目標時能夠事半功倍。

新的一年每個人都為新開始感到期待，要達成自己的年度目標，除了年後好好規劃之外，也需要先有好的工具，工欲善其事、必先利其器，建議花點小錢投資對的工具也是自我投資的一種，一台好的平板可以讓工作更有效率，生活更有餘韻。海晴分享她自己最喜歡使用 Samsung Galaxy Tab S8+，無論是工作、學習都能提升效率且十分方便，自己達成新年新目標時能夠事半功倍。

點此了解更多產品功能，提升自己新一年生活效率：https://reurl.cc/deM7Z2
即日起至 2/28 止，於指定網路通路購買 Galaxy Tab S Series登錄再送全星守護行動裝置全機保障二年期，即刻了解：https://reurl.cc/7j18od

▲三星業配
▲Galaxy Tab S8+ 還有自動校正功能，字再遼草也不擔心

▲三星業配
▲Galaxy Tab S8+ 具備窄邊框大螢幕設計，觀看線上影音與文件時都更清晰。本身超大電量，外出咖啡廳學習，累了還可以隨時切換娛樂，搭配12.4吋的Super AMOLED 螢幕，隨手打看OTT平台/YouTube 看個劇樂一下、放鬆緊繃，用一整天也不怕沒電。

▲三星業配
▲Galaxy Tab S8系列旗艦平板同步推出Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8+ 與Galaxy Tab S8 Ultra，符合各種不同需求的族群

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