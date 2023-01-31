民主國會30周年特展　游錫堃：立法院是法治基石

▲朝野立委出席「民主國會卅年特展」開幕活動。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

回溯自1993年2月1日，為第二屆立法委員正式就職日，今年恰逢立法院首次全面改選距今30週年，立法院「民主國會卅年特展」31日於立法院紅樓一樓外走廊、藝文走廊區正式展出，展期至今年6月30日止。立法院長游錫堃回顧民主歷程，指如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

今天上午包含立法院前院長王金平、民進黨團總召柯建銘、時代力量黨團邱顯智、立委陳椒華、王婉諭、國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委吳玉琴、陳靜敏、司法院秘書長林輝煌、台灣教授協會長許文堂、財團法人228事件紀念基金會董事長薛化元、國史館長陳儀深、國立歷史博物館長梁永斐、國立台灣美術館長廖仁義、國立海洋科技博物館長陳素芬等共同出席特展開幕活動。

游錫堃致詞時首先表示，「民主政治就是民意政治」，過去因為蔣氏政權的許多政策導致第一屆立法委員無限期延任，形成了與民意脫節而被稱為「立法局」的「萬年國會」。即使自1969年起，立法院陸續開始實施第一屆委員的相關選舉，但因改革幅度太小，一直無法擺脫「萬年國會」之譏。

游錫堃續表示，多虧野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動，終於在1991年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，非定期改選的立委全部強迫退職。1992年12月19日選出161位立法委員，並於1993年2月1日正式就職。當年雖然許多在野人士遭受政治迫害，但解嚴後，台灣歷經民主化轉型歷程，「萬年國會」也成為現今的「民主國會」，受到國際讚譽與肯定。民主政治是民意、法治、責任及政黨政治，如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上。國會讓我國成為「法治國家」，也為台灣培育了無數的政治菁英，經過全國人民卅年的努力，如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

王金平致詞時表示，談到民主國會30周年首先需要感謝的是李登輝前總統，讓萬年國會順利走入歷史。1989年1月26日，立法院通過〈中央民代自願退職條例〉，隔年3月16日野百合運動，李登輝接見參加該社運的大學生，並與黃信介見面，承諾2年內完成憲改。當時執政黨中國國民黨開始規劃兩年內分三階段完成憲政改革，自1991年開始，立法院憲法增修條文內列入一個針對立法委員選舉的規範，不久後司法院釋字第261號解釋中央民意代表的任期須於同年截止，並進行全面改選。1992年增額補選委員產生後，組成了立法院，他於隔年第二屆立法委員獲推選為立法院副院長一職。

王金平回顧，1999年2月1日新國會產生前，完成了國會五法改革，使得國會秩序更加穩定以及朝向民主化國家邁進，也讓台灣經歷兩度政黨和平輪替。他自獲推選為立法院長後，最重要的任務就是落實法治，並讚揚在場的柯建銘過去協助推動立法院各項法案通過，也多虧過去每位立法委員依多數服從少數的民主精神，推動國會的各項工作，秉持尊重、包容、接納的態度完成協商，今天回想過去在立法院工作40多年的變遷，依然歷歷在目。他最後以太陽花學運為例，多虧當時的各黨團總召共同努力，社運的結果也獲得許多國際社會的讚賞。

柯建銘說，國會改革的關鍵人物除了李登輝，當然還有從黨外時期許多嚮往民主政治的人士，參加黨外街頭運動爭取民主，歷經了解嚴到國會完全改選，這些歷史依然記憶猶新。而他自國會全面改選後擔任立法委員至今的30年間，尤其是前總統陳水扁執政時期，民進黨身為少數執政黨，許多法案及預算案都需要積極與各黨團溝通，特別感謝王金平居中的許多協調。

展覽資訊

展覽主題：民主國會卅年特展

展覽日期：2023/1/31~6/30

展覽地點：立法院-紅樓1樓及文化走廊

（地址：台北市中正區中山南路1號）、免費入場

展覽時間：平日（週一~週五）受理團體預約，週六開放自由參觀，週日休展

詳情請參立法院議政博物館官網:https://aam.ly.gov.tw/