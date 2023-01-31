　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民主國會30周年特展　游錫堃：立法院是法治基石

▲▼游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動 王金平 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委出席「民主國會卅年特展」開幕活動。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

回溯自1993年2月1日，為第二屆立法委員正式就職日，今年恰逢立法院首次全面改選距今30週年，立法院「民主國會卅年特展」31日於立法院紅樓一樓外走廊、藝文走廊區正式展出，展期至今年6月30日止。立法院長游錫堃回顧民主歷程，指如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

今天上午包含立法院前院長王金平、民進黨團總召柯建銘、時代力量黨團邱顯智、立委陳椒華、王婉諭、國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委吳玉琴、陳靜敏、司法院秘書長林輝煌、台灣教授協會長許文堂、財團法人228事件紀念基金會董事長薛化元、國史館長陳儀深、國立歷史博物館長梁永斐、國立台灣美術館長廖仁義、國立海洋科技博物館長陳素芬等共同出席特展開幕活動。

游錫堃致詞時首先表示，「民主政治就是民意政治」，過去因為蔣氏政權的許多政策導致第一屆立法委員無限期延任，形成了與民意脫節而被稱為「立法局」的「萬年國會」。即使自1969年起，立法院陸續開始實施第一屆委員的相關選舉，但因改革幅度太小，一直無法擺脫「萬年國會」之譏。

游錫堃續表示，多虧野百合學運與民主前輩前仆後繼的推動，終於在1991年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，非定期改選的立委全部強迫退職。1992年12月19日選出161位立法委員，並於1993年2月1日正式就職。當年雖然許多在野人士遭受政治迫害，但解嚴後，台灣歷經民主化轉型歷程，「萬年國會」也成為現今的「民主國會」，受到國際讚譽與肯定。民主政治是民意、法治、責任及政黨政治，如果沒有定期改選的國會，一切都是建築在沙灘上。國會讓我國成為「法治國家」，也為台灣培育了無數的政治菁英，經過全國人民卅年的努力，如今立法院的運作模式與水平已經可以媲美歐美先進國家的國會，成為台灣民主、法治的基石。

王金平致詞時表示，談到民主國會30周年首先需要感謝的是李登輝前總統，讓萬年國會順利走入歷史。1989年1月26日，立法院通過〈中央民代自願退職條例〉，隔年3月16日野百合運動，李登輝接見參加該社運的大學生，並與黃信介見面，承諾2年內完成憲改。當時執政黨中國國民黨開始規劃兩年內分三階段完成憲政改革，自1991年開始，立法院憲法增修條文內列入一個針對立法委員選舉的規範，不久後司法院釋字第261號解釋中央民意代表的任期須於同年截止，並進行全面改選。1992年增額補選委員產生後，組成了立法院，他於隔年第二屆立法委員獲推選為立法院副院長一職。

王金平回顧，1999年2月1日新國會產生前，完成了國會五法改革，使得國會秩序更加穩定以及朝向民主化國家邁進，也讓台灣經歷兩度政黨和平輪替。他自獲推選為立法院長後，最重要的任務就是落實法治，並讚揚在場的柯建銘過去協助推動立法院各項法案通過，也多虧過去每位立法委員依多數服從少數的民主精神，推動國會的各項工作，秉持尊重、包容、接納的態度完成協商，今天回想過去在立法院工作40多年的變遷，依然歷歷在目。他最後以太陽花學運為例，多虧當時的各黨團總召共同努力，社運的結果也獲得許多國際社會的讚賞。

柯建銘說，國會改革的關鍵人物除了李登輝，當然還有從黨外時期許多嚮往民主政治的人士，參加黨外街頭運動爭取民主，歷經了解嚴到國會完全改選，這些歷史依然記憶猶新。而他自國會全面改選後擔任立法委員至今的30年間，尤其是前總統陳水扁執政時期，民進黨身為少數執政黨，許多法案及預算案都需要積極與各黨團溝通，特別感謝王金平居中的許多協調。

▲▼游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動 王金平 柯建銘 剪綵。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動 王金平 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃出席「民主國會卅年特展」開幕活動 王金平 柯建銘 剪綵。（圖／記者屠惠剛攝）

展覽資訊

展覽主題：民主國會卅年特展
展覽日期：2023/1/31~6/30
展覽地點：立法院-紅樓1樓及文化走廊
（地址：台北市中正區中山南路1號）、免費入場
展覽時間：平日（週一~週五）受理團體預約，週六開放自由參觀，週日休展
詳情請參立法院議政博物館官網:https://aam.ly.gov.tw/

ET快訊
敖犬「帶空姐女友回老家」見媽媽！　她曝貼心舉動
活在性侵煉獄！她多次遭「狼父拖進房」　腹痛才知懷孕
羅小白消失信義區「很多人沒公德心」　喊話文化局
12生肖2月運勢曝　命理師：「這類人」財運超旺
快訊／22人爽中百萬「春節大紅包剩32組」　大樂透連槓下期1
8歲妹聽不到呼叫聲！醫狂吸2分鐘　結果驚呆了
新北男「開槍出氣」！　警方到場傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

民主國會30周年　王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

民主國會30周年特展　游錫堃：立法院是法治基石

賴清德首場中執會明登場　第一槍處理台南正副議長賄選案

怪怪的！議員爆台灣燈會「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂

選定了？被爆成立「大安立委參選人」團隊　羅智強：促國會革新是目標

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　國民黨：不譴責「中國鵬」？

學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

黑貓仰躺踩「空中腳踏車」　ㄎㄧㄤ臉神祕行為超喜感　

柴犬玩太累上車秒斷電　站著沉睡搖晃也不醒XD

宋仲基宣佈再婚「當爸了」！　英國女友已懷孕：發誓共度下半輩子

萌弟甜餵媽媽吃草莓❤️　卑微爸討食卻被塞竹籤

年假7天苦忍哥愛的抱抱　保母貓眼神死：開學沒？

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

民主國會30周年　王金平談「王柯體制」感謝柯建銘

民主國會30周年特展　游錫堃：立法院是法治基石

賴清德首場中執會明登場　第一槍處理台南正副議長賄選案

怪怪的！議員爆台灣燈會「日文文法錯誤」　連日本人都看不懂

選定了？被爆成立「大安立委參選人」團隊　羅智強：促國會革新是目標

快訊／爭2024立委提名！　張斯綱喊：進入立院就提案「廢除NCC」

綠嗆縱容洪秀柱、陳玉珍「朝共」　國民黨：不譴責「中國鵬」？

學期最後1天論文風暴落幕　保住碩士學位...許淑華回應了

搶燈會商機！北市15市集擴大回饋　學生證免費換士林夜市100元抵用券

小心！別打翻友誼的小船　12星座地雷區在這裡

領航猿擊潰「傷了高國豪」的攻城獅　主場8連勝平聯盟紀錄

楊勇緯超拚！年初五就開練　晚間啟程拚今年首站巴黎大滿貫賽

胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

認愛不到半年…敖犬「帶空姐女友回老家」見媽媽！她曝貼心舉動

印度「賤民」80年來首度進廟祈福　警方大陣仗保護

老爸太粗心！超商領完包裹開車閃人　女兒慘遭丟包傻愣原地爆哭

羅小白消失信義區「很多人沒公德心」　喊話文化局改制：浪費用心

養豬場丟15豬屍進蓄水池！近千戶居民春節「連喝6天屍水」

今晚22人爽中百萬「春節大紅包剩32組」　大樂透連槓下期1.2億

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

跟進台積電！新竹市府宣布：3／1擴大彈性上下班

這2人未入新內閣　郭正亮曝綠營大麻煩

外交部示警！土耳其近期可能發生恐攻　已通知當地僑民

最後一天到台大！柯文哲提觀察

林右昌深夜PO蹲地照　千字文檢討民進黨敗選原因

柯酸梁文傑：停掉兩岸交流才不雙標

許淑華碩士學位保住了　逢甲大學證實論文修正完成

陳建仁：普發6000「最快4月發」

李四川要恢復垃圾桶　柯文哲提2問題

帶陳建仁逛院長辦公室！　蘇貞昌自曝「仰天大笑照」

陳建仁內閣今上任　首件任務速發6千

「忘掉高虹安、張善政」　他點出民進黨2024「翻身仗」關鍵

蔡英文、捷克總統當選人通話15分鐘　帕維爾讚台灣不受威權脅迫

蘇貞昌「我沒有要退休！」　太太洗畫筆助理、蘇巧慧司機回來了

更多熱門

相關新聞

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

快訊／陳建仁陷借調、抄襲爭議！　回應全丟給發言人

國民黨立委王鴻薇昨指出，新任行政院長陳建仁曾有共同掛名作者的投書被認定抄襲，還因此請辭國科會主委。對此，陳建仁今（31日）表示，沒有所謂抄襲的問題，這是一篇很好的論文，相關內容，行政院發言人陳宗彥有對外說明。至於借調爭議，陳建仁也回應，陳宗彥已經做過說明，各位要有更詳細說明，陳宗彥可以來回答。

陳建仁：普發6000「最快4月發」

陳建仁：普發6000「最快4月發」

民眾黨團立法院新會期幹部人事出爐　邱臣遠續任黨團總召　

民眾黨團立法院新會期幹部人事出爐　邱臣遠續任黨團總召　

游錫堃訪美快閃　自曝「我很急」為這樁

游錫堃訪美快閃　自曝「我很急」為這樁

傳麥卡錫將訪台　外交部：沒相關消息

傳麥卡錫將訪台　外交部：沒相關消息

關鍵字：

立法院游錫堃

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

宋仲基被爆跟妻子凱蒂「交往3年了」　聚餐秀照片：在跟她談戀愛

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

快訊／胡歌無預警宣布已婚當爸！「女兒剛出生」

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

獨／解密「富邦Costco卡」首波權益　「早鳥店外優惠」將成標配

星巴克1／31起連續15天買一送一

王瞳拍《市井豪門》踩空跌落山坡

男生40歲後就可能「性慾變低、難勃起」！1飲品助養腎

桃園貨車逼退行人　影片紅到日本被罵爆

更多

最夯影音

更多
路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走

路面結冰！太滑煞不住　羊想吃草無奈直直溜走
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面