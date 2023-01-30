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台灣有事共軍「先炸琉球群島」！　日本沖繩逃難計畫首曝光

▲▼日本自衛隊。（圖／路透）

▲日本首度公布沖繩避難計畫。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

為因應中國的海上霸權行為，日本政府假定琉球群島因受到「台灣有事」波及，遭到共軍進攻，首度公布沖繩離島居民避難的完整計畫。日本當局3月中旬將於沖繩縣政府合作，在與那國島等5個市町村公所的合作下，利用民航機、船隻實際進行避難演練。

根據《產經新聞》報導，避難計畫由內閣官房、消防廳以及國土交通省進行主導，包含距離台灣僅110公里的與那國町、位於釣魚台列嶼的石垣市、宮古島市、多良間村以及竹富町等5個市町村也將共同參加。

演練將基於《國民保護法》進行，該法規定中央政府與地方政府必須在遭到武力攻擊的事態下擁有適當應對措施。該訓練計畫則是假定政府一旦認定「可以預測會遭到武力攻擊」，將於初期階段執行居民的撤離與避難作業。此次演練也將驗證該計畫是否能確保協助多數居民安全避難。

平時往返於沖繩離島的民航機與船隻將成為避難主力，在居民撤離中扮演重要角色，屆時5個離島中包含觀光客在內預計會有12萬人，為了盡早完成避難，將投入大量民航機與船隻。一旦琉球群島陷入遭武力進攻的狀態，位於沖繩本島的居民必須在室內避難，而從離島撤離的居民則會被送往九州。

沖繩縣政府將會聽從中央政府的指揮，成立危機管理對策本部，並向離島的市町村公所進行避難通知，同時確認市町村公所如何勸導民眾避難。而市町村公所則將藉由此次訓練，確保讓居民知道危難發生時的急迫性，並且掌握以村莊為單位，集體將民眾送往機場或港口避難的交通手段。

 

►「台灣有事」共軍先炸沖繩機場或奪島！　日智庫：日本必捲入戰火

 
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