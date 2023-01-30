廢墟三合院破獲天九紙牌賭場　驚見8旬老婦在其中

▲台南市警善化分局，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市警善化分局，配合市警局規劃實施「2023年加強重要節日安全維護工作」，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。





台南警方過年期間嚴厲抓賭，各賭場都以流動式躲避警察追緝，殊不知台南市善化分局警方掌握情資，於善化區復興街一處滿目蕭然、斷瓦殘磚、雜草叢生的廢墟三合院內有人聚賭，警方發動20名警力衝入查緝，當場查獲洪姓莊家兼場主主持天九紙牌賭場，在場賭客5男9女共14人，清查後發現年紀最大賭客，竟是才剛作80歲生日壽宴的婦人，其他都是40歲以上，賭客大都家庭婦女，另查扣賭資新台幣8000元、天九紙牌2副、骰子3顆、蓋牌器1個等證物，洪姓莊家連同13名賭客共14人皆依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。





善化分局長張沛銘表達嚴正執法之決心，不論春節或是平日，絕不容許非法賭博行為，會針對職業性大賭場，以及街頭賭博嚴加掃蕩，希望藉由警方的強力掃蕩作為，杜絕衍生之社會治安事件，另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。