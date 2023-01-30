　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

廢墟三合院破獲天九紙牌賭場　驚見8旬老婦在其中

▲台南市警善化分局，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警善化分局，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局，配合市警局規劃實施「2023年加強重要節日安全維護工作」，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。

▲台南市警善化分局，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南警方過年期間嚴厲抓賭，各賭場都以流動式躲避警察追緝，殊不知台南市善化分局警方掌握情資，於善化區復興街一處滿目蕭然、斷瓦殘磚、雜草叢生的廢墟三合院內有人聚賭，警方發動20名警力衝入查緝，當場查獲洪姓莊家兼場主主持天九紙牌賭場，在場賭客5男9女共14人，清查後發現年紀最大賭客，竟是才剛作80歲生日壽宴的婦人，其他都是40歲以上，賭客大都家庭婦女，另查扣賭資新台幣8000元、天九紙牌2副、骰子3顆、蓋牌器1個等證物，洪姓莊家連同13名賭客共14人皆依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警善化分局，於春節假期間破獲天九紙牌賭場，賭場內包括負責人和賭客總共14人，全案依賭博罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

善化分局長張沛銘表達嚴正執法之決心，不論春節或是平日，絕不容許非法賭博行為，會針對職業性大賭場，以及街頭賭博嚴加掃蕩，希望藉由警方的強力掃蕩作為，杜絕衍生之社會治安事件，另呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

ET快訊
爆陳建仁也涉抄襲！連台大學倫會都認證　王鴻薇：難道會是假？
快訊／手搖飲開出「1張千萬發票」！　幸運門市曝
鹿希派急找傅娟借60萬！　吳宗憲竟不知情
國道目測後不解「台灣豪車怎麼這麼多」？　這2種貸下去不難
比中樂透還難看到！　白色獼猴探頭驚喜現蹤
愛妻初三滾床冷氣工　頂樓變砲房
呼聲比鹿港高！「全台最頂老街」眾人秒投這1條：景觀真的頂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

台灣睽違3年重回全球醫療展館區卻在歐洲　原因竟是烏俄戰爭

搬新家！彰化刑警大樓年底將動工　與縣府當鄰居　

廢墟三合院破獲天九紙牌賭場　驚見8旬老婦在其中

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣　許淑華感謝300萬人挺燈會

台南春節觀光開紅盤　走春旅客破千萬人次

南消七大隊新春團拜　祈安迎兔新氣象！

張錫銘提不予許可假釋案、憲法審查案均敗訴　監所關注小組遺憾

跳10層樓高生命樹證明愛情　半山夢工廠邀有情人高調示愛

紫南宮擲金錢龜活動元宵節登場　誰是幸運兒？晚間7點擲筊決定

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

台灣睽違3年重回全球醫療展館區卻在歐洲　原因竟是烏俄戰爭

搬新家！彰化刑警大樓年底將動工　與縣府當鄰居　

廢墟三合院破獲天九紙牌賭場　驚見8旬老婦在其中

收假！竹山團拜抽紫南宮錢母振士氣　許淑華感謝300萬人挺燈會

台南春節觀光開紅盤　走春旅客破千萬人次

南消七大隊新春團拜　祈安迎兔新氣象！

張錫銘提不予許可假釋案、憲法審查案均敗訴　監所關注小組遺憾

跳10層樓高生命樹證明愛情　半山夢工廠邀有情人高調示愛

紫南宮擲金錢龜活動元宵節登場　誰是幸運兒？晚間7點擲筊決定

以為打砲很吵！狂找5間房「她一看限女生」怪怪的　內行曝真相　

「德翔馬尾」輪交船加入日本-台灣-香港航線　日台港兩航線改版

桃園市議會新春團拜　邱奕勝：各項福利措施已逐步到位

法國人吃爆高鐵車廂美食「推這款便當」！人員1舉動　讚台灣很安全

北富銀、日盛銀客戶注意！　合併期這3天帳號暫停服務

日統客運「停駛國道4路線」　載客不中斷！統聯客運2／1起全面代駛

羅小白1歲女「雙眼上吊抽搐」急送醫！　病因尚未查出：超想暴哭

外資單日買超逾722億「史上次高！」　法人看好台股由空轉多

農舍畫作「沾滿鳥屎」竟是大師真跡！收藏家1.8萬入手　逾9千萬賣出

大馬驚爆8警殺人！高階警出軌人妻被醋夫撞破　招同僚殘忍割喉棄屍

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

給孩子安全友善環境

住警器發威成功爭取火災逃生

台南走春創歷年最佳成績

張錫銘提不予許可假釋案、憲法審查案均敗訴

不甩霸王寒流　花蓮春節連假住宿率直達9成

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

為愛女竊取幼兒代步車遭警速逮送辦

台南春節觀光開紅盤

郭瑜芬、陳貞螢獲成醫服務最親切藥師

更多熱門

相關新聞

澳門觀光回暖！業者：酒店、賭場都快爆滿

澳門觀光回暖！業者：酒店、賭場都快爆滿

澳門放寬防疫措施後旅客大量湧入，年初二入境人數突破了7萬，遠超官方預期。澳門旅遊業議會會長胡景光也透露，澳門的酒店入住率已經超過9成，各大娛樂場（賭場）都擠滿了人。

台東警攻堅查獲6賭客＋賭金49萬

台東警攻堅查獲6賭客＋賭金49萬

東警掃蕩賭博　查獲賭金49萬餘元

東警掃蕩賭博　查獲賭金49萬餘元

賭場大亨「洗米華」重判18年！ 致官方少收310億稅金被控289項罪

賭場大亨「洗米華」重判18年！ 致官方少收310億稅金被控289項罪

基隆民宅藏職業賭場　警逮25人查扣118萬

基隆民宅藏職業賭場　警逮25人查扣118萬

關鍵字：

廢墟三合院天九紙牌賭場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋仲基宣佈再婚「當爸了」！

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

最美脫北女孩「全身都變了」！

2024年「春節恐有11天」！全場悲哭：要補班3天

「新麻蒲海鷗」台灣店1／31熄燈

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

正妹自拍「無罩散步」　漫步公園狂晃！

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

電梯大樓住幾樓最優？

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面