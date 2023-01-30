室內戴口罩鬆綁本周公布！　防疫政策調整5大重點曝：確診者5+n擬改

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心規劃春節後公布、實施第二階段口罩鬆綁，室內除特定地點免戴口罩，指揮中心指揮官王必勝今（30）日說明，目前還在討論當中，詳細的實施日程、內容近日公布。國際陸續鬆綁相關防疫政策，王必勝今日也拋出我國5大調整重點，最優先為口罩、邊境政策，接著還有確診者隔離政策、確診者通報定義、傳染病降類，都已經進入實質討論，相關細節會再公告。

春節後本土疫情上升，今日本土病例新增22138例本土個案，增幅達110.8%，和上周同日相較病例增加翻倍。王必勝表示，今年第四周新增13萬9010例確診，比前一週增加5.7%，增加幅度不是太大；但過完年這幾天病例增加幅度大一點，推測和年假期間確診回補有關，要觀察這一周是否持續升高、起伏，才能判斷未來疫情走勢，目前每天大概都在2萬例以上。

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至於口罩鬆綁政策，王必勝說，第二階段鬆綁目前還在討論當中，詳細的實施日程、內容本周就會公布，近期的疫情趨勢也會納入參考、綜合討論。

王必勝也提到，現在即將進入2月，冬季呼吸道盛行季節快過了，全世界各國、WHO都在調整相關防疫措施，我們這邊也是一樣，討論很多措施調整，包含：口罩第二階段開放、邊境0+7檢疫調整、確診者隔離政策、確診者通報定義、從第五類法定傳染病降為第四類，相關內容都已經進入實質討論，細節會再公告，其中口罩和邊境防疫措施會早一點。

王必勝強調，指揮中心一直維持穩健開放基調，這些措施都會去實施，但是還要考量國內外疫情發展，參考各國、WHO相關政策變化。