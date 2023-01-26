南橫登山客高山症「腿軟嘔吐」！慘遭7隊友丟包　落單打電話求救

▲一名男子爬南橫時，高山症發作，慘遭同行隊友丟包，只好向警消求救。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、翁子皓／台東報導

一名男性登山客與山友一共8人自南橫進涇橋入山，然而男子走到路徑9.2K處(約海拔2950M)時，因高山症發作，嘔吐且無力行走，結果同行7人竟先行離去，他只好打電話求救。警消集結關山大隊山域專責隊，並同步申請空勤總隊直升機，並在今（26）日11時53分由直升機將男子載回機場，轉由救護車送醫。

台東消防局今日早上9點半接獲一名男登山客報案，他表示他與山友共8人從南橫進涇橋入山，打算完成南一段後，再從高雄藤枝下山，不料他走到路徑9.2K處時，因高山症發作，有嘔吐且四肢無力等情形，因此無力行走，其餘團員於是把他留在原地，先行離開，他只好打電話求救。

空勤總隊獲報後，見今日天候狀況良好，於是派遣UH-60M型黑鷹直升機前往，在上午10時53分抵達目標區，11時24分將男子吊掛完成後返回機場，11時53分落地，並將男子轉交救護車送醫，圓滿完成任務。

台東消防局表示，年節至今，台東轄內已發生5起山域事故，火災及救護案件量亦比平常多出一倍有餘，消防人員疲於奔命，提醒登民眾從事登山活動時，務必評估身體狀況再行上山，避免於網路上參加臨時組團或號召成團，然主召人及其餘團員卻不顧有狀況團員生命安全，竟自行離去，類似落單案件一再發生，呼籲民眾謹慎面對登山活動，方能避免憾事發生。