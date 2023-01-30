　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

為愛女竊取幼兒代步車　男子遭警速逮送辦

▲施姓男子因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找竊取一台組合式幼兒代步車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲施姓男子因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找竊取一台組合式幼兒代步車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

28歲施姓男子，28日下午2時許騎乘機車前往北區武聖路1家夾娃娃機台打玩，因手氣不佳投打數百元後未有所獲，但為了讓家中愛女高興，竟然爬上機臺竊取1台價值5千元組合式幼兒代步車，以機車載回家，市警二分局據報29日下午循線將施嫌查獲，起出代步車，全案依竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局指出，案經機臺主28日晚上發現報案，長樂派出所員警立即到場受理勘察，沿線並就犯嫌來去路線調閱監視器過濾，馬上鎖定涉案車輛及犯嫌，於29日晚上6時許，前往施嫌住處將其帶回調查，並起出其已拆封使用之代步車。

▲施姓男子因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找竊取一台組合式幼兒代步車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，施姓男子為員警查獲時，其所行竊之幼兒代步車已拆封讓其1歲半之愛女騎乘，經員警出示具體影像等事證，且調查得知是為了讓女兒高興，因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找機臺上之物品，找了一台組合式幼兒代步車後就高興載回家，惟竊取他人財物行為不可取。全案調查後依竊盜罪嫌送辦，所行竊之幼兒代步車也通知機臺主來領回。

▲施姓男子因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找竊取一台組合式幼兒代步車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局表示，民眾對營業場所之防竊措施，可添加裝設感應燈光、警報聲響及監視器等設備均可有效增加防竊效果；且警察機關對各類竊案防制及偵破均至為重視，如有發現可疑之人均可立即聯繫警察機關來到場處理。

ET快訊
獨／來台7年　知名韓式烤肉宣布熄燈
2000萬只刮出1個　彩券行曝3原因
全文／蘇貞昌總辭感慨「能力有限」　送茶葉勉勵：耐高溫泡好茶
快訊／全家開出「2張千萬發票」！　明細曝光
2月快變周休一日！他曝「更殘酷事實」上班族喊累：有人要連署嗎
台積電飆漲！逾3萬股民年前急下車　1天少賺4萬
快訊／蘇貞昌內閣總辭「送茶壺」　背後寓意曝光
快訊／惹怒詹皇！　「最後2分鐘」裁判報告出爐
女星「抗癌2年」離世！享年45歲　小兒子剛滿4歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

苗栗玉清宮前祥龍點睛　「火旁龍」之夜2／4登場

為愛女竊取幼兒代步車　男子遭警速逮送辦

台南走春門票及商品收入近千萬　山上水道博物館連４年奪冠

萬人票選　郭瑜芬、陳貞螢獲成醫服務最親切藥師

真愛大健康在德元埤荷蘭村辦行春活動　邀民眾健康過好年

給孩子安全友善環境　網愛裸聊陷阱多

一人扛起6口家計！地瓜伯「中南部跑透透擺攤」　全為罹癌妻與身障兒

建構城市動態事件數據　黃偉哲有效掌握台南城市脈動

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

垃圾車變換車道險被擦撞　運將理論遭「持長槍回嗆」

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

王力宏復工！開唱90度鞠躬　吐心聲：去年我不太容易...

寒流強襲！地板冷到裂　連續啪啦響、磁磚隆起

巨肌農夫肉搏《單身即地獄》的他！　真人版《魷魚遊戲》誰能留下來

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

苗栗玉清宮前祥龍點睛　「火旁龍」之夜2／4登場

為愛女竊取幼兒代步車　男子遭警速逮送辦

台南走春門票及商品收入近千萬　山上水道博物館連４年奪冠

萬人票選　郭瑜芬、陳貞螢獲成醫服務最親切藥師

真愛大健康在德元埤荷蘭村辦行春活動　邀民眾健康過好年

給孩子安全友善環境　網愛裸聊陷阱多

一人扛起6口家計！地瓜伯「中南部跑透透擺攤」　全為罹癌妻與身障兒

建構城市動態事件數據　黃偉哲有效掌握台南城市脈動

不用塑膠袋裝「怎麼處理廚餘？」　過來人曝1招超狂

揪高中同學組偽造證件集團耍詐　想吃蘆洲忠孝路宵夜結局慘了

台南鐵路地下化工程挖出19處遺構　工程進度將延後

上任滿月！林奕華何時加入市府？　蔣萬安語帶保留

血濺宜蘭知名溫泉會館！「事發前」畫面曝光　人夫PO照：不想回家

陳內閣是變形金剛或破銅爛鐵？　蔡介入程度與滿意度成反比

印度高官遭當眾槍擊！左胸爆血死亡　坐擁上億「富到流油」背景曝

曝光藍營布局2024時間點！　朱立倫：侯友宜是國民黨最強母雞

老婆曾當酒店妹「1習慣」難改！他動怒下禁足令…被告家暴了

住警器發威　成功爭取火災逃生先機

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

苗140線高架段區間測速取消　設備移置費用喬不定　

給孩子安全友善環境

台南死亡車禍　22歲男騎士送醫不治

台南走春創歷年最佳成績

郭瑜芬、陳貞螢獲成醫服務最親切藥師

真愛大健康在德元埤荷蘭村辦行春活動

為愛女竊取幼兒代步車遭警速逮送辦

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

春節假期將結束南警治安交通服務滿滿

跑車飆148　慘撞違規迴轉計程車

思源埡口日間雪景曝！寂寞派出所再現蹤

文化路夜市出現10元廁所　當地人2原因點頭

更多熱門

相關新聞

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

「免費快篩」新一輪明上路！　3類人可以領

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，為因應民眾農曆春節假期家用抗原快篩試劑之需求，故宣布自今(2023)年1月10日起至2月28日，實施第七輪0-6歲學齡前幼兒與第五輪65歲以上長者免費領取1份(5劑)快篩試劑。此外，為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，指揮中心自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾（低收入戶、中低收入戶與遊民）及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，每人4劑。

新竹翁騎代步車橫越　遭撞飛送醫不治

新竹翁騎代步車橫越　遭撞飛送醫不治

中華醫大鄭博真歲末傳愛偏鄉幼兒與社福

中華醫大鄭博真歲末傳愛偏鄉幼兒與社福

「假遛狗真行竊」偷車內財物　隔天被逮

「假遛狗真行竊」偷車內財物　隔天被逮

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

關鍵字：

竊取幼兒代步車

讀者迴響

熱門新聞

知名溫泉會館玻璃門爆裂！人妻全裸困浴缸

冬天抗寒神器！他試用完「爽到回不去」

高鐵超載無法行駛！乘客聽廣播傻眼

女高中生戀上男老師！禁忌師生戀超慘下場曝

影后疑因「挺白紙運動」被陸官方封殺

電梯大樓住幾樓最優？

人妻返鄉忘關瓦斯燒鍋　7天後傻眼

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

狄鶯放話「蘿莉塔太心機」：不准進孫家門！

「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

紫南宮前「免費停車」！民感覺被騙

最美脫北女孩「全身都變了」！

女星「低調抗癌2年」驚傳離世！

2023「1星座」會辛苦一整年！　容易出意外

爽放10天春假　眾人見2月「補班2天」QQ了

更多

最夯影音

更多
葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀

葛斯齊開工！再爆汪小菲「吻女生照」　直播槓張蘭：當妳兒子很悲哀
特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

特斯拉突倒車被叭+譙國罵　爆氣追上攔路：罵人是不是

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

南拳媽媽隔15年再合唱《牡丹江》　副歌一響..是青春啊！

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

初八晨4℃！中南部比北部冷　台中水龍頭一開...流出冰塊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面