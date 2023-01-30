為愛女竊取幼兒代步車　男子遭警速逮送辦

▲施姓男子因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找竊取一台組合式幼兒代步車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

28歲施姓男子，28日下午2時許騎乘機車前往北區武聖路1家夾娃娃機台打玩，因手氣不佳投打數百元後未有所獲，但為了讓家中愛女高興，竟然爬上機臺竊取1台價值5千元組合式幼兒代步車，以機車載回家，市警二分局據報29日下午循線將施嫌查獲，起出代步車，全案依竊盜罪嫌送辦。

台南市警二分局指出，案經機臺主28日晚上發現報案，長樂派出所員警立即到場受理勘察，沿線並就犯嫌來去路線調閱監視器過濾，馬上鎖定涉案車輛及犯嫌，於29日晚上6時許，前往施嫌住處將其帶回調查，並起出其已拆封使用之代步車。

警方調查，施姓男子為員警查獲時，其所行竊之幼兒代步車已拆封讓其1歲半之愛女騎乘，經員警出示具體影像等事證，且調查得知是為了讓女兒高興，因手氣及技術不佳，才「以偷代夾」以椅子墊高，徒手翻找機臺上之物品，找了一台組合式幼兒代步車後就高興載回家，惟竊取他人財物行為不可取。全案調查後依竊盜罪嫌送辦，所行竊之幼兒代步車也通知機臺主來領回。

二分局表示，民眾對營業場所之防竊措施，可添加裝設感應燈光、警報聲響及監視器等設備均可有效增加防竊效果；且警察機關對各類竊案防制及偵破均至為重視，如有發現可疑之人均可立即聯繫警察機關來到場處理。