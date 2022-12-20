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騎自行車四處竊取娃娃機錢箱　警民合作逮獲竊嫌送辦

▲33歲杜姓男子涉嫌以撿獲之娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台之零錢箱來竊取金錢得手，4次總計得手2萬8千餘元，市警二分局據報循線緝獲杜嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲33歲杜姓男子涉嫌以撿獲之娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台之零錢箱來竊取金錢得手，4次總計得手2萬8千餘元，市警二分局據報循線緝獲杜嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

33歲杜姓男子涉嫌於11月8、21、26及12日2日等日，分別騎乘自行車至市區西和路、武聖路等4處娃娃機店，以撿獲之娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台之零錢箱來竊取金錢得手，4次總計得手2萬8千餘元，市警二分局據報將其人車特徵通報娃娃機台業者群組，19日晚上循線緝獲杜嫌，全案依竊盜罪嫌送辦。

市警二分局指出，案經被害機台主12月14日獲知並至派出所報案，長樂所員警也立即展開調查，並立即掌握犯嫌之衣著特徵及使用交通工具，惟因其行蹤飄浮、居無定所，無法立即將其查緝到案。經長樂所所長施明昌研判杜嫌應該於台南市區四處躲藏，且極可能故計重施犯案，除透過被害業者將犯案手法及犯嫌特徵通報娃娃機台業者群組作防竊提醒外，並協請共同注意該嫌之特徵，如有發現即時通報警察機關查處。

▲33歲杜姓男子涉嫌以撿獲之娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台之零錢箱來竊取金錢得手，4次總計得手2萬8千餘元，市警二分局據報循線緝獲杜嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

19日晚上6時許，1名機台業者在安南區某釣蝦場附近發現杜嫌行蹤，也立即來與員警聯繫，案經員警趕至現場，發現杜嫌從釣蝦場準備離開，馬上實施盤檢確認身分帶回。

▲33歲杜姓男子涉嫌以撿獲之娃娃機萬用鑰匙，開啟娃娃機台之零錢箱來竊取金錢得手，4次總計得手2萬8千餘元，市警二分局據報循線緝獲杜嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警提示相關行竊影像，也從調查中發現其平日居無定所並以自行車代步，夜間則以市區各營業場所來休息過夜。他以撿來之3支機台萬用鑰匙開啟零錢箱行竊所得之現金，也疑似打玩電玩遊戲機台花用殆盡，全案調查後依竊盜罪嫌送辦。

二分局表示，本案員警獲報後積極受理偵辦，並與業者建立暢通防竊管道來一同防範查捕，終將竊嫌緝捕到案以防範再犯；另也不排除杜嫌可能尚涉嫌其他竊案，民眾如有任何線索均可與二分局長樂派出所員警聯繫（聯絡電話：06-2222422）。

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