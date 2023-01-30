不滿女友移情別戀　惡煞持槍談判「炸爛情敵3手指」遭羈押

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園警方28日深夜接獲民眾報案指出，大興西路二段速食店旁傳出巨大爆炸聲響，警趕抵現場後發現一名男子倒地，且左手被炸得血肉模糊，立即將他送醫搶救。初步了解，傷者與另名王姓男子(32歲)為了一女爭風吃醋，王男因此夥同友人炸斷傷者左手，目前涉案9人已全數查緝到案，檢方訊後依重傷害罪聲押王男，法院裁定羈押，並禁止接見通信。

▲桃園前後任男友談判，王男掏槍「逼手握爆裂物」點火炸爛對方左手掌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方調查，傷者與王男有感情糾紛，2人為同一名女子的前、後任男友，28日深夜雙方相約見面談判，不料傷者一到場後，即遭王男與其8名友人以優勢人力壓制，王持鋼珠手槍威嚇、強迫傷者以左手握住一顆不明爆裂物，隨後以手槍型打火機將其引爆，導致他左手當場被炸爛，食指、中指、無名指均斷裂；警方獲報到場時，王男一夥已鳥獸散，只剩下傷者倒臥在地，當下立即將他送醫搶救，幸無生命危險。

▲桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方事後全力展開追捕，於29日凌晨0時15分在經國路一處加油站攔查王男到案，起獲鋼珠槍、手槍型打火機等物品，並循線於2小時內將其8名友人全數查緝到案，全案調查後依照重傷害罪、聚眾鬥毆罪等移請檢方偵辦。檢方訊後依重傷害罪聲押王男，其他8名共犯則依社會秩序維護法裁罰。

檢方依重傷害罪聲押王男，桃園地方法院指出，王男犯罪嫌疑重大，且實施犯行後立即逃離現場，及共犯供述與王男相左，有事實足認王男有逃亡及勾串共犯、證人之可能，有羈押必要，裁定自112年1月30日起予以羈押，並禁止接見通信。另外8名共犯依社會秩序維護法裁罰。