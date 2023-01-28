桃園父逛街突失智忘回家路　小男童「體感3度低溫」冷到哭狂發抖

▲桃園一名男子帶兒買晚餐時突然失智回不了家，孩子在路上冷到狂抖哭了出來。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園市一對父子27日傍晚外出購買晚餐，但卻因60歲鄭姓父親的失智症突然發作，直到晚間8點多都還回不了家，倆人又僅穿著單薄的外套，只能蹲坐在體感只有3度的街頭不斷發抖，男童更是凍到嚎啕大哭，所幸路過的巡警發現，才能讓父子倆平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮區庫房南路的鄭姓父子，男童平時都由北區兒童之家照料，因為農曆過年所以返家與父親團圓，沒想到27日晚間父子倆一同外出購買晚餐，卻因父親突然失智症發作，忘了回家的路，倆人又冷又累，只能癱坐路旁，男童更是冷到嚎啕大哭、不知所措。

▲▼員警拿暖暖包給孩子暖手。（圖／記者沈繼昌翻攝）



所幸員警張簡宇恒及林柏翰巡邏經過，發現路旁哭泣的男童，趕緊停下車輛上前關心，看到男童凍的不斷發抖，也立即遞上暖暖包讓男童暖手，並利用警用系統查出父子倆的資料及住處，再使用巡邏車護送倆人平安返家休息，結束這場虛驚。

員警知道父子倆生活的困境後，也自掏腰包準備熱食及籌措各項民生物資讓父子享用；並協助轉介平鎮區公所及張榮發基金會等社福單位辦理急難救助，希望能幫助父子倆暫時度過難關。警察主動熱心的協助，也讓父子倆相當感激。

據悉，鄭姓男子跟13歲的兒子相依為命，因身體不好、精神狀況及家境不好，迫於無奈只好將兒子送到兒童之家，兩人只能在特定節日相聚。