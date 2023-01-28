　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園父逛街突失智忘回家路　小男童「體感3度低溫」冷到哭狂發抖

▲▼桃園父帶兒逛街突失智！5度低溫回不了家　幼兒大哭狂發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園一名男子帶兒買晚餐時突然失智回不了家，孩子在路上冷到狂抖哭了出來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

桃園市一對父子27日傍晚外出購買晚餐，但卻因60歲鄭姓父親的失智症突然發作，直到晚間8點多都還回不了家，倆人又僅穿著單薄的外套，只能蹲坐在體感只有3度的街頭不斷發抖，男童更是凍到嚎啕大哭，所幸路過的巡警發現，才能讓父子倆平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長楊大廣表示，家住平鎮區庫房南路的鄭姓父子，男童平時都由北區兒童之家照料，因為農曆過年所以返家與父親團圓，沒想到27日晚間父子倆一同外出購買晚餐，卻因父親突然失智症發作，忘了回家的路，倆人又冷又累，只能癱坐路旁，男童更是冷到嚎啕大哭、不知所措。

▲▼桃園父帶兒逛街突失智！5度低溫回不了家　幼兒大哭狂發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼員警拿暖暖包給孩子暖手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園父帶兒逛街突失智！5度低溫回不了家　幼兒大哭狂發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

所幸員警張簡宇恒及林柏翰巡邏經過，發現路旁哭泣的男童，趕緊停下車輛上前關心，看到男童凍的不斷發抖，也立即遞上暖暖包讓男童暖手，並利用警用系統查出父子倆的資料及住處，再使用巡邏車護送倆人平安返家休息，結束這場虛驚。

員警知道父子倆生活的困境後，也自掏腰包準備熱食及籌措各項民生物資讓父子享用；並協助轉介平鎮區公所及張榮發基金會等社福單位辦理急難救助，希望能幫助父子倆暫時度過難關。警察主動熱心的協助，也讓父子倆相當感激。

據悉，鄭姓男子跟13歲的兒子相依為命，因身體不好、精神狀況及家境不好，迫於無奈只好將兒子送到兒童之家，兩人只能在特定節日相聚。

▲▼桃園父帶兒逛街突失智！5度低溫回不了家　幼兒大哭狂發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園父帶兒逛街突失智！5度低溫回不了家　幼兒大哭狂發抖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

ET快訊
桃園父失智忘回家路　小男童「體感3度低溫」冷到哭狂發抖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北OL「找不到機車」飆罵治安差急報警…真相令人超無言

阿北愛犯NO.1罪名曝！　高齡犯罪近7萬人判有罪...「下流老人」現危機

板橋阿北接假檢察官電話「領80萬給我監管」　女所長趕來阻詐

桃園父逛街突失智忘回家路　小男童「體感3度低溫」冷到哭狂發抖

快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色

快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙　48消防員到場灌救

台灣根本詐騙天堂！詐騙案5年增42萬件 8成5詐欺犯僅關3年以下

台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

體育館外放私人物品「6字經」嗆警！他拒繳罰金下場慘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

只因不爽年輕人坐博愛座　壯男高鐵「怒掐嬤」飆罵

陳喬恩遭老公吐槽：下雨女神XD　曝熱戀期視訊13hrs「睡了也不掛」

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

原住民弟婚禮突上台跳舞 自信表情＋動作全場嗨翻

新北OL「找不到機車」飆罵治安差急報警…真相令人超無言

阿北愛犯NO.1罪名曝！　高齡犯罪近7萬人判有罪...「下流老人」現危機

板橋阿北接假檢察官電話「領80萬給我監管」　女所長趕來阻詐

桃園父逛街突失智忘回家路　小男童「體感3度低溫」冷到哭狂發抖

快訊／蘋果麵包工廠深夜起火「全面燃燒」！濃煙染成橘色

快訊／桃園透天厝火警！火舌「竄出鐵窗」冒黑煙　48消防員到場灌救

台灣根本詐騙天堂！詐騙案5年增42萬件 8成5詐欺犯僅關3年以下

台南男勒暈妻子「持刀刺左胸」！家裡潑汽油放火：妳怎還沒死

「兒子結婚」跟「女兒癌末」同時來！她蠟燭兩頭燒：只能偷偷哭

體育館外放私人物品「6字經」嗆警！他拒繳罰金下場慘

大膽準備甄選！專家建議：不管學測分數「先挑15到20個想念志願」

中年男星「窮又禿」還是超夯！　才離了第三任前妻...今爽勾小18歲嫩妹

新北OL「找不到機車」飆罵治安差急報警…真相令人超無言

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

即／機械車位夾人！汐止男無生跡送醫

高雄知名連鎖服飾店大火　「一折出清」慘全燒光

快訊／機械車位夾人！汐止男搶救14小時宣告不治

不要擋我攤子前！夜市攤販與女客口角

妙齡女14套內衣褲全被偷　禿頭男挑「原味」整袋拿

客人買完蛋糕遭罵「破麻」！老闆娘道歉了

桃園男逛街突失智！幼兒3度低溫大哭狂抖

過年拚賺8萬9卻哭了！鹹酥雞闆娘竟把錢擺街上

雲林工廠起火「全面燃燒」！消防員灌救中

小孩撞熱湯被燙傷　店家賠50萬…家屬提出更扯要求

更多熱門

相關新聞

桃園透天厝火警！48消防員到場灌救

桃園透天厝火警！48消防員到場灌救

桃園市中壢區28日發生火警，西園路一處住宅晚間8點58分因不明原因起火，警消獲報後，派出22車48人前往現場灌救，晚間9點35分成功控制火勢，初步調查沒有人員受困，至於詳細起火原因為何，仍待進一步釐清。

偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡　市警局震怒調查

偵查隊長偕正義會分會長飲酒狂歡　市警局震怒調查

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

桃園拉拉山今降瑞雪　 復興區民宿訂房大增

快訊／中壢社區火警！　20人預防性送醫

快訊／中壢社區火警！　20人預防性送醫

關鍵字：

桃園

讀者迴響

熱門新聞

「史上最慘春節電影」首日票房0元被笑慘

老婆出門倒垃圾消失　真相驚呆他

金鐘視帝初六驚傳離世！

寒流強襲！桃園26人送醫僅3人救回　死者最小才3歲

89萬網紅爆賣淫！9分鐘「白色戰靴」性愛片瘋傳

男高鐵掐嬤　只因不爽年輕人坐博愛座

G奶女星驚爆偷吃製作人！

「敢叫刺死妳」　日女通報確診遭消防員性侵

新竹又下雪！　民眾驚喜錄影：不敢出門

翁欠18萬健保費　執行官一看放下封條

台中女陳屍家中！5狗餓到啃屍果腹　臉爛躺血泊

國航班機空中急速下墜！乘客絕望留遺言影片曝

寒流發威更猛6°C↓恐創新低

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

癌逝大阿姨打電話借錢！她答應後連中5張刮刮樂

更多

最夯影音

更多
23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘

23歲男「連擲11聖筊」 喜獲新娘車緊牽美嬌娘
大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

柯基被偷咬耳朵「氣到睡著」　調皮鸚鵡不反省還站肚嗨唱

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

劉在錫揪《財閥》會長重現「車禍戲」　李星民告白老婆...嘴軟了(?)

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

動漫節超人氣Coser到場　粉絲徹夜排隊人潮爆滿！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面