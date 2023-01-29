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桃園前後任男友談判！惡煞掏槍「逼手握爆裂物」　點火炸爛左手掌

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園警方昨(28日)深夜11時7分許接獲民眾報案，大興西路二段速食店旁傳出巨大爆炸聲響，警網趕抵現場後，發現一名男子倒地，且左手被炸得血肉模糊，立即將他送醫搶救。初步了解，傷者與另名王姓男子(32歲)有感情糾紛、為了一女爭風吃醋，王男因此夥同友人炸斷傷者左手，目前涉案9人已全數查緝到案，全案依重傷害罪、聚眾鬥毆最移送偵辦。

▲▼桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／翻攝社會事）

▲桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／翻攝社會事）

警方調查，傷者與王男有感情糾紛，2人為同一名女子的前、後任男友，昨深夜雙方相約見面談判，不料傷者一到場後，即遭王男與其8名友人以優勢人力壓制，王持鋼珠手槍威嚇、強迫傷者以左手握住一顆不明爆裂物，隨後以手槍型打火機將其引爆，導致他左手當場被炸爛，食指、中指、無名指均斷裂；警方獲報到場時，王男一夥已鳥獸散，只剩下傷者倒臥在地，當下立即將他送醫搶救，幸無生命危險。

警方事後全力展開追捕，於29日凌晨0時15分在經國路一處加油站攔查王男到案，起獲鋼珠槍、手槍型打火機等物品，並循線於2小時內將其8名友人全數查緝到案，全案調查後依照重傷害罪、聚眾鬥毆罪等移請檢方偵辦。

▼王男持槍脅迫傷者手握爆裂物，並以手槍型打火機點燃將其引爆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園男遭槍脅迫手握爆裂物，左手慘炸爛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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