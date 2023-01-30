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在宜蘭網美景點被偷9500！學生求歸還：1.5月生活費…在地人嘆天真

▲▼ 張美阿嬤農場,水豚君。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO到張美阿嬤農場玩樂。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

春節連假期間不少人都有安排旅遊行程，一名學生於大年初六（27），來到宜蘭知名療癒系動物景點「張美阿嬤農場」，沒想到放在車上的9500元紅包居然被偷了，這筆錢是他一個半月的生活費，希望對方可以主動歸還，後續不再追究，也已經報警處理了。

學生在臉書「宜蘭大小事」發文，27日下午到訪張美阿嬤農場，將汽車停在停車場，放在車上的9500元紅包，居然被有心人士拿走了，「我只是一個學生，過年來宜蘭遊玩，這筆錢對我來說金額不小，是我一個半月的生活費」。

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他喊話，希望對方可以主動聯繫歸還，後續不再追究，並且已經報警，「因汽車電子鎖壞掉沒有鎖到車，希望對方可以與我聯絡」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／宜蘭大小事）

▲只要對方主動歸還，原PO不再追究後續。（圖／翻攝自FB／宜蘭大小事）

貼文一出，網友認為拿回來的機率很低，「都進車拿了，沒把車開走就不錯了」、「貴重物品怎麼可以放車內，竊賊既然拿了錢還會還你？你太天真了，警察也不是萬能的，自己小心比較好」、「敢開車門拿錢的人，不可能會還你」。

還有人提醒，貴重物品一定要放在身上，「人要離開座位，貴重物品都不能放車上」、「只能說，貴重東西最好不離身，玩的時候也要用手保護著，錯的是偷東西的人，我們只能防範」、「就算電子鎖壞掉，也要把貴重東西帶下車」、「記住此次教訓，重要財物勿置無鎖車上」。

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