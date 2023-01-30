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18次假釋全被駁回！張錫銘提告求翻盤　連打2行政官司吞敗落幕

▲▼張錫銘通緝照。（圖／刑事局提供）

▲張錫銘通緝照。（圖／刑事局提供）

記者陳韻如／台南報導

「惡龍」張錫銘犯下殺人、擄人勒贖等重大刑案判處無期徒刑，而他服刑17年間，自認表現良好，但申請了18次假釋都遭駁回，他還為此提出行政訴訟求翻案，卻仍然遭到駁回，再提上訴，高雄高等行政法院同樣駁回其請求。全案確定。

張錫銘在監17年，共提了18次假釋申請，但都遭到駁回，他因此提起行政訴訟，並親自出庭陳述意見。他表示，從2017年起他每4個月提報假釋，到2022年6月已經提報18次，但都未通過，他指出第14、15次提報假審會已經通過，惟矯正署駁回，但第16次連假審會都沒通過，他質疑在監所行為表現、基礎事實未變動的狀況下，卻獲得不同結果，他認為假審會判斷標準不一。

張錫銘提到，第18次假釋未通過原因，有過去犯行重大及未對被害者進行賠償，但他在監表現良好，且2度欲透過「修復性司法」向台南地檢署申請聯繫被害人欲協商賠償事間，但檢方卻表示這需要由被害人主動提出拒絕，他已經有規劃賠償被害人，且假釋審查基準表中，是以在監表現為主；而與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

對此，矯正屬回應，張錫銘過去犯下殺人、擄人勒贖、殺人未遂等罪，至少有1人死亡、12人遭擄、2名警員及1名被害人受傷，被判處2個無期徒刑，犯行比詹龍欄更嚴重，何況詹龍欄服刑20年才核准假釋，認為程序並未違反。

一審法院審理後，於2022年10月中判決張錫銘敗訴。法官表示，依監獄行刑法規定，假審會決議僅供法務部矯正署參酌，並無拘束法務部矯正署之效力，仍須報請法務部核准後，始准假釋出獄。且刑法第77條第1項規定，張錫銘「得」許假釋出獄，而非「應」許假釋出獄，而是否讓受刑人假釋，則屬於矯正署的裁量權行使範疇。

另外，法官也認為，台南監獄假審會駁回張錫銘假釋申請並未違法，復審維持原處分也無不當，因此判決張錫銘敗訴。

張錫銘不服，並向高雄高等行政法院提出上訴，而高雄高等行政法院審理後，認為一審法官判決並無不妥，最終仍判決張錫銘敗訴定讞，張錫銘的假釋案終告落幕。

此外，張錫銘還認為《監獄行刑法》有違憲之虞，向司法院大法官聲請釋憲。不過，憲法法庭審理後表示，張錫銘所依據的行政法院敗訴確定判決，並未以其所論述的違憲法律為判決基礎，依法不能聲請釋憲，因此憲法法庭最後決定不受理他的聲請釋憲案。

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