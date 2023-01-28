台南輔具補助擴增項目與金額　社會局代償墊付機制簡化購買程序

▲台南市自1月起擴增身障者輔具費用補助項目並調高部分補助金額，以回應身障者多元輔具需求，支持身障者使用輔具改善生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應衛福部公告修正「身心障礙者輔具費用補助辦法」，台南市自1月起擴增身障者輔具費用補助項目並調高部分補助金額，以回應身障者多元輔具需求，支持身障者使用輔具改善生活。

民眾至身障生活輔具特約醫療器材行或藥局購買輔具後，配合社會局代償墊付機制，現場只需支付差額，補助款再由社會局直接撥付給廠商，此便民服務措施除可簡化程序也減輕民眾經濟負擔。

社會局指出，此次修正的身心障礙者輔具費用補助辦法及其附表，項目從原本的172項增至242項，納入更多、更新的補助項目，部分輔具補助金額也因應市場價格進行調整。以民眾最常詢問或申請的氣墊床為例，基礎型補助金額由新台幣8000元調高至10000元，調幅為16%、進階型氣墊床補助金額由新台幣12000元整調高為14000元整，調幅25%；高活動型輪椅也從原本只補助1款最高補助25000元，新制則增加為兩款，分為基礎型最高補助30000元、進階型最高補助60000元等。

社會局表示，以往民眾獲核定補助後，須先全額自費購買輔具，再持收據向戶籍所在地區公所辦理請領補助款，程序較為複雜且需先自行負擔費用。為簡化民眾辦理流程，社會局持續推動「身心障礙生活輔具代償墊付機制」，今年起除了與台南市特約廠商簽約外，更擴及與嘉義縣、嘉義市及高雄市等多家廠商簽約，民眾核定補助後只要跟台南市政府社會局輔具特約廠商購買，現場只需支付差額，後續補助款會由社會局直接撥付給廠商，除簡化購買程序也減輕民眾經濟負擔。

相關特約廠商名單可上台南市政府社會局-輔具補助-「代償墊付廠商」查詢、認明各店家張貼「台南市政府特約廠商輔具購買」標誌，或洽台南市政府社會局身心障礙褔利科詢問06-6371299。

為落實黃偉哲市長「照顧市民 弱勢優先」之施政理念，協助身心障礙朋友獲得專業的輔具服務，社會局分別設置永華輔具中心(06-2098938)；佳里輔具中心(06-7266700)；官田輔具中心(06- 5790636)，等三處輔具中心，協助民眾輔具評估、租借回收及維修、諮詢等服務，另全市亦設置38處二手輔具資源站，備有二手輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等，可供身障者臨時性免費借用，詳情可查詢台南市政府社會局網站或台南市輔助資源整合網。